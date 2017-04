Julia Roberts Memang Si Pretty Woman

LOS ANGELES, WOL – Meski usianya tak lagi muda, Julia Roberts tak diragukan lagi merupakan salah satu selebriti yang mengundang decak kagum. Tak heran Roberts kembali dinobatkan sebagai Wanita Tercantik di Dunia tahun ini.

Ini merupakan kelima kalinya bagi bintang film Pretty Woman tersebut dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia oleh majalah People. Pertama terjadi di tahun 1991 ketika usianya masih 23 tahun. Setelah itu, Roberts terpilih lagi hingga empat kali pada tahun 2000, 2005, dan 2010. Sekarang ini, Roberts sendiri sudah menginjak usia 49 tahun.

Menurutnya, saat pertama kali dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia, Roberts masih sangat menawan dan polos. Pemeran Erin Brockovich ini juga tak menampik saat itu sangat bahagia menyandang status wanita tercantik di dunia.

Kini, di usianya yang akan segera menyentuh kepala lima, wanita yang baru-baru ini mengisi suara salah seorang karakter di film Smurfs: The Lost Village itu mengatakan dirinya sedang berada di ‘puncak’ hidupnya.

“Jika saya dapat menua dengan menawan, melihat anak-anak saya tumbuh dewasa dan menyadari mimpi-mimpi mereka dan ‘orang terdekat’ mereka dalam hidup, dan semoga memiliki kehidupan serta anak-anak untuk Danny (Moder) dan saya manjakan, itulah hidup yang seharusnya,” ujar Roberts.

Sayangnya, terpilihnya Roberts juga menuai kontroversi. Via twitter, sejumlah netizen mempertanyakan alasan People menobatkan Roberts sebagai wanita tercantik di dunia untuk kelima kali. Beberapa heran wanita secantik Beyonce atau Emma Watson tidak terpilih.

@baller69jp menulis: Julia Roberts won most beautiful women for the fifth time???? So Beyonce doesn’t exist? Or Selena Gomez? Or Rihanna? Even Betty White? (Julia Roberts menang kelima kali? Jadi Beyonce nggak eksis? Atau Selena Gomez? Rihanna? Bahkan Betty White?)

“Julia Roberts is very beautiful. But she is not “5 times named Most Beautiful Woman in the World” beautiful. Give someone else a turn… (Julia Roberts memang cantik, tapi tidak sebagai wanita terbaik di dunia sebanyak lima kali. Kasihlah kesempatan kepada orang lain…),: tulis @ashcato, netizen lainnya.

Pun begitu, Beyonce dan Emma Watson tetap masuk daftar. Selain itu, ada juga Viola Davis, Mandy Moore, Oprah Winfrey, Carrie Underwood, dan Taraji P Henson. (wol/aa/people/latimes/data2)

