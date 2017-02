Joey Alexander Gagal Lagi Raih Piala Grammy Awards

JAKARTA, WOL – Sejumlah pemenang kategori Grammy Awards 2017 telah dibacakan. Dari deretan pemenang seperti dilansir dari laman Billboard, Senin (13/2), nama Joey Alexander, musisi jazz cilik asal Indonesia tak disebut sebagai pemenang untuk kategori Best Improvised Jazz Solo.

Countdown milik Joey dikalahkan Im So Lonesome I Could Cry dari solois John Scofield. Selain mereka berdua, nomine lainnya adalah In Movement (Ravi Coltrane), Wee See (Fred Hersch), dan I Concentrate On You (Brad Mehldau).

Ini kali kedua Joey gagal membawa pulang piala ajang musik paling bergensi itu. Tahun lalu, dia juga kalah untuk dua kategori, yakni Best Improvised Jazz Solo dan Best Jazz Instrumental Album.

Beberapa hari sebelum malam penganugerahan, Joey dalam sebuah wawancara mengaku tak terlalu memikirkan hasil yang akan didapat. Bagi dia, jadi nomine Grammy saja sudah sebuah pencapaian yang luar biasa.

“Saya tidak memikirkan menang atau kalah. Karena masuk nominasi saja sudah jadi berkah buat saya,” katanya. (suara/ags/data1)

