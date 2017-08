JK Rowling Jadi Penulis Terkaya Dunia

LONDON, WOL – JK Rowling, penulis Harry Potter, kembali dinobatkan jadi penulis terkaya di dunia setelah hampir satu dekade. Rowling pernah menempati posisi itu pada tahun 2008.

Diberitakan The Guardian baru-baru ini, majalah Forbes mencatat harta Rowling didapat dari gabungan penjualan buku, e-book, dan audio serta perolehan dari televisi dan film. Hasil penghitungan memperkirakan Rowling meraup 95 juta dolar AS atau Rp1,2 triliun pada 2016 hingga 31 Mei 2017. Artinya dalam semenit, Rowling mengumpulkan Rp2,4 juta.

Pendapatan wanita berusia 52 tahun itu itu ditunjang dari penjualan buku Harry Potter and the Cursed Child. Buku yang dirilis musim panas tahun lalu itu terjual lebih dari 680 ribu kopi di Inggris Raya hanya dalam tiga hari sejak dirilis.

Buku itu pun jadi buku yang paling cepat terjual setelah buku terakhir dari serial Harry Potter, Harry Potter and the Deathly Hallows. Pundi-pundi penulis asal Inggris itu juga didapat dari komisi film Fantastic Beasts and Where to Find Them yang rilis 2016.

Produser Forbes, Hayley Cuccinello, mengaku terkejut melihat pendapatan Rowling meningkat 76 juta dolar AS selama 12 bulan. Akan tetapi, Cuccinello memprediksi pendapatan Rowling tak bakal bertahan lama.

“Namun, jika Rowling tak lagi merilis buku terlaris beberapa tahun ke depan, penghasilannya akan menurun drastis dan menggusur dia dari peringkat pertama,” kata Cuccinello.

Menyusul posisi Rowling, di tempat kedua terdapat James Patterson yang penghasilannya 8 juta dolar AS lebih rendah dari Rowling. Sebelumnya, penulis Witch & Wizard itu menempati posisi pertama selama tiga tahun berturut-turut.

Jeff Kinney, penulis Wimpy Kid, ada di posisi ketiga dengan pendapatan 21 juta dolar AS atau unggul tipis dari Dan Brown yang bertengger di peringkat empat. Dan Brown mengumpulkan 20 juta dolar AS dalam setahun.

10 Penulis Terkaya di Dunia versi Forbes:

JK Rowling – 95 juta dolar AS

James Patterson – 87 juta dolar AS

Jeff Kinney – 21 juta dolar AS

Dan Brown – 20 juta dolar AS

Stephen King – 15 juta dolar AS

John Grisham – 14 juta dolar AS

Nora Roberts – 14 juta dolar AS

Paula Hawkins – 13 juta dolar AS

EL James – 11,5 juta dolar AS

Danielle Steel – 11 juta dolar AS

