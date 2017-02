Jagoan Matrix Reuni di John Wick: Chapter 2

LOS ANGELES,WOL – Saga film The Matrix memperkenalkan trio Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, dan Laurence Fishburne kepada dunia. Kini, ketiganya kembali bertemu di acara premier ‘John Wick: Chapter 2’.

Pada premier film John Wick: Chapter 2 tersebut di Los Angeles baru-baru in, Reeves dan Fishburne datang sebagai bintang film, sedangkan Moss hanya sekadar bertamu. Ketiga aktor pertama kali bermain bersama di film karya Wachowski tahun 1999. Lalu film sci-fi itu dilanjutkan dengan ‘The Matrix Reloaded’ dan ‘The Matrix Revolutions’.

Pemeran Neo dan Morpheus di ‘Matrix’ kembali bertemu di ‘John Wick: Chapter 2’. Di film sarat action tersebut, Fishburne akan membantu Reeves menghabisi seorang pembunuh bayaran.

“Sangat seru dapat kesempatan bekerja dengan Laurence Fishburne lagi, dengan sejarah yang kita miliki secara profesional dan pribadi,” tutur Reeves.

Di film John Wick kedua ini, Fishburne akan memainkan peran sebagai The Bowery King. Reeves juga akan beradu acting dengan Ruby Rose (XXX: The Return of Xander Cage, Resident Evil: The Final Chapter) serta kembali bergabung dengan Ian McShane, John Leguizamo, Bridget Moynihan, dan Lance Reddick.

“Saya gembira mengatakan bahwa sekual John Wick ini amat fantastis! Film ini penuh aksi laga dari awal hingga akhir tiada henti. Sudah pasti setiap penonton di bioskop tidak akan merasa rugi menonton film ini berulang-ulang. Saya pribadi sudah tidak sabar nonton lagi,” ucap Fishburne.

Film John Wick: Chapter 2 yang disutradari oleh Chad Stahelski ini akan dirilis resmi di Indonesia pada 17 Februari mendatang.(wol/aa/people/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

