Jadwal Rilis ‘The Fast and the Furious 9’ Ditunda

JAKARTA, WOL – Jadwal rilis sekuel ke-9 dari serial The Fast and the Furious yang semula akan dilakukan pada 19 April 2019 mengalami penundaan selama setahun. Film yang dibintangi Vin Diesel itu akan tayang 10 April 2020.

Dikabarkan Hollywood Reporter, pihak studio, Universal, mengumumkan hal tersebut pada Rabu (4/10) waktu Los Angeles. Meski sudah mendapatkan jadwal tayang, film tersebut belum memiliki sutradara.

Selain mengumumkan jadwal perilisan terbaru, pihak studio juga menyatakan seluruh bintang yang bermain dalam seri Fast and the Furious sebelumnya akan kembali, termasuk pemimpin geng, Vin Diesel.

Namun, belum diketahui kepastian keterlibatan Dwayne Johnson dalam seri ke-9 film yang menghabiskan banyak bujet untuk merusak mobil mahal tersebut.

Awal tahun ini, serial ke-8 waralaba tersebut, Fate of the Furious mendulang pendapatan besar dengan mengumpulkan US$1,2 miliar dan menjadi film ke-2 dengan pendapatan tertinggi pada 2017 serta film ke-11 film pendapatan tertinggi sepanjang masa.

Meski menunda jadwal rilis seri lanjutan The Fast and the Furious, Universal dikabarkan tengah menggarap film lepasan serial tersebut yang melibatkan Jason Statham.

Film lepasan yang masih rahasia tersebut dikabarkan rilis pada 2019 nanti.

Di sisi lain, DreamWorks memindahkan tanggal tayang Trolls 2 yang semula pada 10 April 2020 menjadi 14 Februari 2020. Dalam film ini, Walt Dohrn kembali menjadi sutradara. (wol/aa/cnnindonesia)

EDITOR : AUSTIN TUMENGKOL