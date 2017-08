Jadi Habibie, Reza Rahardian Dapat Trofi Aktor Terbaik

PHNOM PENH, WOL – Menjadi aktor terbaik pada Asia-Pacific Film Festival 2017, Reza Rahadian mengaku bangga dan langsung mendapat ucapan selamat tak lain dari mantan Presiden Indonesia sendiri, Baharudin Jusuf (BJ) Habibie.

Atas kemenangannya di Phnom Penh tersebut, Reza mengaku langsung dihubungi Habibie atas prestasinya di Asia-Pacific Film Festival 2017. Tak tanggung-tanggung, Habibie sampai mengajak Reza merayakan kemenangan itu bersama.

“(Eyang Habibie) Sudah tahu. Jadi Eyang bilang bahwa selamat sekali lagi buat Reza, kita harus membuat acara syukuran kecil-kecilan,” papar Reza baru-baru ini.

Reza memenangkan penghargaan Best Actor sekaligus menjadi kemenangan Best Actor pertama Indonesia di kategori tersebut. Reza pun mendedikasikan kemenangan itu untuk Indonesia. Selain Reza, Tya Subiakto memenangkan penghargaan Best Music untuk film Rudy Habibie. Total, Indonesia memenangkan dua posisi prestisius dari 21 kategori yang dilombakan.

”Saya rasa saya cuma bisa bersyukur. Nggak semua aktor memiliki kesempatan untuk memerankan tokoh yang masih hidup dan punya kesempatan ketemu. Buat saya, ini kan kesempatan unik, apalagi saya bisa meraih prestasi karena peran tersebut,” ucap Reza.

Daftar Pemenang Asia-Pacific Film Festival 2017:

Best Actor: Reza Rahadian (Rudy Habibie-Indonesia)

Best Actress: Yulia Peresild (Sevastopol-Rusia)

Best Art Director: Anelia (Life Class-Australia)

Best Cinematoraphy: Tale of Love (Iran)

Best Director: Syamsul Yusof (Munafik-Malaysia)

Best Editing: Ola Bola (Malaysia)

Best Film: Unnamed (Bangladesh)

Best Music: Tya Subiakto (Rudy Habibie-Indonesia)

Best Screenplay: Last Reel (Kamboja)

Best Short Film: Lay My Bed in the Room (Iran)

Best Sound Recording: Anyway the Wind Blows (Jepang)

Best Supporting Actor: Dustin Nguyen (sebagai Tu Nghia/Jackpot-Vietnam)

Best Supporting Actress: Angel Locsin (sebagai Jaica Domingo/Everything About Her-Filipina)

Extraordinary Contribution in Film Acting: Norodom Sihamoni (Kamboja)

Extraordinary Contribution in Film Directing: Norodom Sihanouk (Kamboja)

Legendary Achievement Award: Dy Saveth (Kamboja) (wol/aa/okezone)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

