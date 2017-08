Jadi Bond Girl, Cara Delevingne Tolak Pakai Bikini

LOS ANGELES, WOL – Cara Delevingne telah dikabarkan bakal menjadi Bond Girl pada film terbaru James Bond, yakni Bond 25 atau Shatterhand. Meski mendapat kehormatan menjadi Bond Girl, Cara mengajukan beberapa aturan main.

Kepada prosuder film, dara kelahiran Hammersmith, London, 24 tahun silam itu menegaskan tidak tertarik menjadi Bond Girl yang harus mengenakan bikini. Selain itu, Cara juga menolak memerankan gadis pendamping Bond apabila harus terlibat kisah asmara dengannya.

Sumber terdekat Cara mengatakan bahwa sang aktris yang baru saja merilis film Valerian and the City of a Thousand Planets ingin menjadi Bond Girl yang anggun dan tidak mengumbar keseksiannya dengan berpakaian minim. Bond sendiri kembali diperankan oleh Daniel Craig.

“Dia (Cara) tidak mau terlibat kisah asmara atau intim dengan James Bond. Dia ingin menampilkan peran yang kuat dan cantik tanpa memperlihatkan bagian tubuhnya, apalagi memakai bikini,” ujar sumber tersebut kepada Dailymail baru-baru ini.

Permintaan Cara memang sedikit bertolak belakang dengan image Bond Girl di film-film sebelumnya. Seperti diketahui, sosok Bond Girl selalu identik dengan pakaian minim, seksi, berbikini atau memperlihatkan sedikit bagian tubuhnya dan selalu intim dengan sang agen.

Alhasil, para produser film Bond 25 berpikir untuk mencari jalan tengah. Disebutkan, Cara bisa jadi kebagian peran sebagai dokter atau ilmuwan yang berpakaian ketat tanpa bikini. (wol/aa/dailymail)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print