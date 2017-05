Jadi Aktris Terbaik, Emma Watson Malah Kena Kritik

LOS ANGELES,WOL – Ajang penghargaan MTV Movie Awards baru saja diadakan di Los Angeles. Dengan format baru, ajang ini sekarang bernama MTV Movie and TV Awards. Kategori yang dilombakan cukup banyak, mulai dari Movie of The Year, Show of the Year, Best Kiss, Best Villain, Best Host, Best Actor in The Movie, dan banyak lagi.

Aktor/aktris terbaik dalam film pun dimenangkan oleh Emma Watson. Pemeran Belle di film Beauty and the Beast ini mengalahkan Daniel Kaluuya (Get Out), Hailee Steinfeld (The Edge of Seventeen), Hugh Jackman (Logan), dan James McAvoy (Split).

Sayangnya, pidato kemenangan Emma di panggung malah mendapat kritik. Para netizen berkomentar bahwa pidato aktris cantik yang tenar lewat fim serial Harry Potter tersebut terlalu panjang layaknya menerima Piala Oscar.

@flatshanlon menulis pidato Emma Watson tentang Belle dan film Beauty and the Beast terlalu feminis. Lalu, @myde_deedalee mengatakan bahwa ini adalah MTV Awards, sedangkan pidato Emma layaknya memenangi trofi Oscar.

@hunteryharris menambahkan bahwa Emma memberi pidato terpanjang dan terlama dalam sejarah MTV Awards. Sementara itu, @ScreamBeautiful menulis dirinya menyukai Emma Watson, tapi penghargaan yang dimenanginya hanya berbentuk popcorn, bukan Oscar.

Selain Emma, Beauty and the Beast juga mendapat penghargaan sebagai film terbaik. Kategori Best Kiss dimenangkan oleh Ashton Sanders dan Jharrel Jerome dalam film Moonlight. Pasangan dalam film ini sukses mengalahkan Emma Stone dan Ryan Gosling (La La Land) serta Emma Watson dan Dan Stevens (Beauty and the Beast).

Kategori Best Duo dimenangkan oleh Hugh Jackman dan Dafne Keen yang berperan sebagai ayah dan anak di film Logan. Khusus franchise Fast and Furious mendapat predikat Generation Award.(wol/aa/eonline/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print