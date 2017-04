Isyana Ingin Ikuti Jejak Rossa

JAKARTA, WOL – Penyanyi cantik yang kini tengah naik daun, Isyana Sarasvati, senang bisa berkesempatan untuk menjadi pengisi acara di konser tunggal Rossa. Lalu, benarkah ajakan ini karena kekaguman Rossa pada Isyana?

“Hey, kata siapa? Thank you. Teh Oca tuh salah satu teman terbaik saya di industri musik Indonesia. Bener-bener orangnya tulus dan aku sama teh Oca nggak pernah berhenti ketawa. Teh Oca tuh orangnya baik dan sekarang sudah sesenior ini, dia itu humble dan down to earth. Itu aku jadikan kiblat juga, harus kayak teh Oca nih,” ujar Isyana baru-baru ini.

“Aku harus tetap bahagia dengan jalan karirku, tapi aku sangat-sangat menghargai dan mengagumi teh Oca,” kata Isyana lagi.

Melihat kesuksesan seorang Rossa di industri musik Tanah Air, Isyana pun mengungkap mimpi besarnya untuk melakukan hal yang sama. Kelak jika ia sudah menapaki karir selama 20 tahun, maka rencananya pelantun Tetap Dalam Jiwa itu akan menggelar sebuah konser tunggal.

“Aku 20 tahun juga pengen lah punya konser. Semua musisi impiannya pasti punya konser tunggal. Pengen juga ngundangnya teh Oca, gantian,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Isyana juga menuturkan konsentrasinya kini sedang banyak tercurah untuk penggarapan album keduanya yang rencananya akan rilis tahun ini. (wol/aa/kpl/data2)

