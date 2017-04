Inilah Daftar Film Seru Paling Ditunggu Tahun 2016

WOL – Tahun 2015 menjadi babak akhir dari serial film populer Hunger Games: Mockingjay Part 2, namun tidak dengan sekuel film keren lainnya yang juga banyak dinanti pecinta film mulai dari genre fantasi, superhero, animasi, hingga horror.

Tak hanya itu, film superhero anyar seperti Deadpool pun menjadi salah satu film pahlawan kocak layaknya Ant-Man, memberikan kesan superhero baru yang berbeda dari versi superhero lainnya. Dari sekian banyak film yang akan tayang di bioskop di tahun 2016, terdapat beberapa yang paling banyak ditunggu pecinta film dengan beragam alasan mulai dari siapa aktor dan aktris utama, karakter, hingga alur cerita yang tidak biasa.

Berikut merupakan daftar 15 film keren tahun 2015 yag paling banyak ditunggu pecinta film dunia.

1. Deadpool (untuk 17+ dan dewasa)

Superhero yang kocak berkostum dan bertopeng merah ini, kini menjadi sangat populer, bahkan dihari pertama penyangan film, berhasil menarik banyak perhatian pecinta film superhero. Film yang diperankan oleh Ryan Reynolds ini berhasil masuk dalam jajaran film superhero terlaris hanya dalam satu hari penayangan. Bahkan imdb mencatat film ini diurutan 48 sebagai film terpopuler dan terlaris sepanjang masa hanya dalam satu hari penayangan dengan rating imdb 8.8/10. Film ini diperuntukan untuk usia 17 tahun ke atas atau dewasa.

Film ini berkisah tentang seorang mantan pasukan khusus dan juga tentara bayaran bernama Wade Wilson. Putus asa dengan penyakit yang diidapnya, Wilson memutuskan mengikuti sebuah percobaah ilmiah. Akibat percobaan ini, Wilson mendapatkan kekuatan penyembuhan yang hebat, sehingga hampir semua luka di tubuhnya akan sembuh seketika. Dengan kekuatan barunya itu, Wilson memburu kelompok yang hampir saja membunuhnya. Film ini sudah tayang terhitung mulai tanggal 12 Februari 2016.

2. The Divergent Series: Allegiant (untuk Remaja dan dewasa)

Sekuel ke-3 dari film Divergent ini, berjudul “Allegiant”. Masih berkisah tentang Tris dan Tobias Eaton yang melanjutkan perjalanan keluar pagar dari tempat sebelumnya yang kemudian dikejar agen misterius yang dikenal biro kesejahteraan genetik. Apakah film ini akan seseru sekuel sebelumnya di tahun 2015?

Film ini dijadwalkan tayang tanggal 18 Maret 2016.

3. Batman vs Superman: Dawn of Justice (untuk Remaja dan Dewasa)

Siapa yang tak kenal dengan Batman maupun Superman, kedua superhero ini menjadi superhero tertampan dan paling keren yang selalu menjadi pembicaraan. Batman yang diperankan Ben Affleck berseteru dengan superhero lainnya Superman yang diperankan Henry Cavill. Siapakah yang terkuat diantara mereka? Cek trailernya berikut ini:

Berseteru menegakan keadilan diantara kedua superhero ini tentu saja banyak ditunggu pecinta film superhero dengan kisah yang akan ditampilkan. Meskipun diakhir cerita Batman dan Superman bersatu melawan musuh sesungguhnya.

4. The Huntsman Winter’s War (untuk Remaja dan Dewasa)

Jika dalam sekuel sebelumnya yang berjudul Snow White and The Huntsman diperankan Kristen Stewart sebagai Snow White, kini ceritanya tak lagi memunculkan Snow White dan berfokus pada The Huntsman yang diperankan Chris Hemsworth.

Pemain ternama lainnya yang ikut andil adalah Emily Blunt sebagai Freya (Queen of Ice), Jessica Chastain sebagai Sara serta Sam Claflin sebagai William. Film ini tampaknya akan lebih memukau dari cerita sebelumnya yang berfokus pada Snow White.

5. Captain America: Civil War (untuk Remaja dan Dewasa)

Bagi penggemar film Captain America di Indonesia, tentu saja film ini menjadi film paling banyak ditunggu, pasalnya terdapat setting bertempat di Indonesia dan salah satu pemerannya merupakan aktor kawakan kenamaan Indonesia Ray Sahetapi. Ray Sahetapi berperan sebagai Auctioneer. Peran ini memang tidak banyak namun cukup menjadi bagian penting dari cerita Civil War yang juga ternyata Spiderman hadir dalam film yang akan tayang 6 Mei 2016.

Spiderman yang sebelumnya diperankan Andrew Garfield dalam The Amazing Spiderman digantikan aktor muda bernama Tom Holland. Dalam film ini ia hadir sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai pemeran baru karakter Spiderman atau Peter Parker.

Seperti halnya Batman vs Superman, dalam kisah ini pun terdapat pertentangan antara dua superhero yaitu Captain America dan Iron Man. Hampir semua superhero baru yang tergabung dalam The Avenger pun ikut meramaikan pertarungan dalam film ini, seperti Falcon, Ant-Man dan Scarlet Witch.

6. The Angry Birds Movie (untuk anak-anak dan keluarga)

Angry Birds, games yang sangat populer di awal kemunculan Android ini, akhirnya resmi merilis film yang tentu saja ditunggu banyak pecinta Angry Birds dari mulai anak-anak hingga dewasa. Film animasi ini akan tayang tanggal 20 Mei mendatang. Akankan film ini seseru games nya? Cek trailernya berikut ini:

Film ini berfokus pada 3 burung bernama Red, Chuck dan Bomb, dan bagaimana awal mula para burung (Birds) menjadi marah karena kemunculan babi hijau.

7. X-Men: Apocalypse (untuk remaja dan dewasa)

Selain Captain America: Civil War, Batman vs Superman, film X-Men: Apocalypse adalah yang paling ditunggu-tunggu pecinta film fantasi dan superhero. Film ini kembali berpusat pada aktris berbakat Jennifer Lawrence sebagai Mystique di masa mudanya bersama para mutan lainnya berjuang untuk melawan mutan pertama yang terkuat yang bangkit kembali.

Film tersebut membuat penasaran dengan ceritanya yang tampak menarik dan bertabur pemeran mutan muda selain Jennifer Lawrence, seperti Nicholas Hault, Evan Peters, Lucas Till dan lainnya. Film ini akan tayang 27 Mei 2016.

8. The Conjuring 2 (untuk remaja dan dewasa)

Sekuel film horror ini tampaknya akan membuat kita kembali gemetar ketakutan, setelah sebelumnya sukses besar dengan The Conjuring di tahun 2013. Kali ini kisahnya menceritakan Lorraine dan Ed Warren yang melakukan perjalanan ke London utara untuk membantu seorang ibu tunggal membesarkan empat anak sendirian di rumah yang diganggu oleh roh-roh jahat.

Film ini akan tayang 10 juni mendatang dan ditunggu bukan hanya pecinta horror saja, karena ceritanya yang membuat kita penasaran dan berbeda dari horror lainnya.

9. Now You See Me 2 (untuk remaja dan dewasa)

Penasaran dengan magic yang akan ditampilkan dalam sekuel terbaru Now You See Me 2? Pastikan anda menontonnya dihari pertama penayangan disleuruh bioskop di dunia tanggal 10 Juni 2016. Jadwal yang sepertinya berbarengan dengan film The Conjuring 2, akan bersaing ketat.

Sukses besar dengan Now You See Me tahun 2013, kali ini Daniel Radcliffe dilibatkan menjadi salah satu bagian dari pertunjukan magic terbesar tahun 2016 dalam film Now You See Me 2.

10. Warcraft (untuk remaja dan dewasa)

Film ini diadaptasi dari video games epic dan terpopuler yang pernah ada. Apakah filmnya akan semenarik video games?

Film ini diperankan oleh Ben Foster dan Travis Fimmel sebagai karakter utama. Direncanakan tayang di bioskop mulai tanggal 10 juni 2016. Sepertinya banyak pilihan film di tanggal 10 juni mulai dari The Conjuring 2, Now You See Me 2 serta Warcraft.

11. Finding Dory (untuk anak-anak dan keluarga)

Sukses dengan animasi Finding Nemo sebagai salah satu film animasi terlaris dan terbaik sepanjang sejarah, kini di tahun 2016 hadir kembali dengan kisah pencarian yang berbeda dengan judul Finding Dory. Presenter terpopuler saat ini, Ellen DeGeneres pun menjadi pengisi suara Dory, yang pastinya banyak menarik perhatian penggemarnya.

Dory merupakan karakter ikan tang biru yang ramah tapi pelupa, reuni dengan orang yang dicintainya, dan semua orang belajar beberapa hal tentang arti sebenarnya dari keluarga sepanjang perjalanan.

12. Jason Bourne (untuk remaja dan dewasa)

Setelah berulang kali sukses besar dan meraih piala Oscar dengan film The Martian 2015, akhirnya Matt Damon kembali berperan sebagai Jason Bourne. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat dinanti-nanti penggemarnya. Film ini masih menjadi rumor dan plot ceritanya belum bisa dipastikan.

Matt Damon sendiri telah memerankan karakter Bourne sejak tahun 2002 dalam sekuel pertamanya The Bourne Identity, kemudian berlanjut dengan The Bourne Supermacy tahun 2004 dan di tahun 2007 dengan sekuelnya berjudul The Bourne Ultimatum.

13. Doctor Strange (untuk remaja dan dewasa)

Film superhero marvel teranyar ini, tampaknya akan menjadi film yang menarik dan sayang jika dilewatkan, pasalnya diperankan oleh Benedict Cumberbatch yang sudah tidak diragukan lagi kepiawan aktingnya yang juga sempat dinominasikan sebagai aktor terbaik piala Oscar.

Belum ada traile nya, film ini berkisah tentang seorang ahli bedah brilian tapi sombong dan angkuh mendapat hidup baru, setelah karirnya hancur. Seorang tukang sihir membawanya dan melatih dia untuk mempertahankan dunia melawan kejahatan.

14. Trolls (untuk anak-anak dan keluarga)

Film animasi Trolls tampaknya akan mengikuti jejak animasi Inside out yang sukses menjadi salah satu film animasi terbaik dan terpopuler di tahun 2015. Anna Kendrick dan Justin Timberlake pun didaulat sebagai pengisi suara karakter utama bernama Poppy dan Branch.

Troll suka bermain-main, ramah dan dicintai. Tapi satu hari, raksasa misterius muncul untuk mengakhiri pesta Trolls. Film ini direncanakan tayang tanggal 4 November 2016.

15. Fantastic Beasts and Where to Find Them (untuk remaja dan dewasa)

Sebagai penutup diakhir tahun 2016, film Fantastic Beasts and Where to Find Them sangat sayang jika dilewatkan. Berkisah tentang seorang penulis bernama Newt Scamander (diperankan Eddie Redmayne yang juga meraih piala Oscar dan Golden Globes 2014 lalu untuk film The Theory of Everything) dari komunitas penyihir rahasia di New York yang berpetualang dalam mencari makhluk-makhluk ajaib yang tersebar di seantero dunia sihir. Selain Eddie Redmayne yang didaulat sebagai pemeran utama, juga terdapat Collin Farell yang pernah meraih piala Golden Globes 2009 dan memerankan karakter “Graves”.

Film ini juga merupakan prekuel Harry Potter dari J. K. Rowling. Sebuah film petualangan yang dijadwalkan tayang dibioskop mulai tanggal 18 November 2016 mendatang.

So Guys, have fun jangan lupa nonton film yang sesuai usia.(logviva/4muda/ags)

