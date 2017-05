Inilah 5 Karakter Utama Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge

MEDAN, WOL – Tepat pada Rabu (24/5) ini, masyarakat sudah bisa menyaksikan film lanjutan Pirates of the Caribbean di bioskop terdekat. Kembalinya Jack Sparrow sebagai bajak laut eksentrik ini dapat disaksikan di film Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge.

=Film berdurasi 129 menit tersebut merupakan kolaborasi dua sutradara kenamaan, yakni Joachim Ronning dan Espen Sandberg. Sebelum membuktikan kerennya film ini di bioskop, Anda wajib mengenali dulu lima karakter vital di Pirates of the Caribbean: Salazar’s Reveng

Jack Sparrow

Pirates Of The Caribbean identik dengan Kapten Jack Sparrow! Bajak laut berambut gimbal itu bisa dibilang sebagai terbaik sekaligus terburuk sepanjang masa. Berbekal Black Pearl yang masih dalam genggamannya, Sparrow akan kembali menghadapi kondisi dan konflik. Sang kapten akan mengerahkan seluruh tipu muslihat demi menaklukkan musuh paling mematikan, Kapten Salazar. Tokoh yang kembali diperankan oleh Johnny Depp itu akan terlibat dalam petualangan menegangkan untuk mencari Trident of Poseidon.

Captain Armando Salazar

Film ini dijamin bakal makin menegangkan berkat kembalinya Captain Armando Salazar bersama awak kapalnya yang mengerikan. Karakter yang diperankan oleh Javier Bardem tersebut diketahui berhasil lolos dari Devil’s Triangle atau Segitiga Iblis dan berniat untuk balas dendam dengan menghabisi nyawa Jack Sparrow.

Henry Turner

Karakter vital selanjutnya dalam Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge adalah Henry Turner. Niat mulia untuk membebaskan sang ayah dari kutukan abadi ternyata mengantarkan pelaut muda Royal Navy tersebut pada petualangan berbahaya.

Carina Smyth

Pirates Of The Caribbean juga nggak akan pernah seru tanpa kehadiran karakter wanita. Dan dalam franchise kelima ini, kamu bakal dihibur oleh aksi menawan Kaya Scodelario yang memerankan karakter baru bernama Carina Smyth. Ia digambarkan sebagai matematikawan muda dan astronom cerdas dengan kepribadian kuat. Senjatanya bukan pedang atau tombak melainkan Galileo’s Diary yang akan menuntunnya pada harta karun terbesar sepanjang masa.

Hector Barbossa

Hector Barbossa kembali dibangkitkan usai menikmati kekayaan melimpah dari Ratu Anne dan kekalahan Blackbeard. Karakter yang diperankan oleh Geoffrey Rush ini adalah seorang master dan negosiator yang lihai. Dalam Salazar’s Revenge, ia akan terlibat dalam misi berbahaya menemukan Trident of Poseidon.(wol/aa/kpl/data1)

