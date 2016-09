Indonesia Borong 4 Penghargaan dari PATA Gold Awards 2016

WOL – Di hari terakhir pelaksanaan Pacific Asia Travel Association (PATA) Travel Mart (PTM) 2016 yang belangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Provinsi Banten, Jumat, 9 September 2016, Indonesia berhasil mendapatkan 4 PATA Gold Awards 2016 untuk beberapa kategori.

Pemberian penghargaan PATA Gold Awards 2016 yang pertama yakni untuk kategori marketing-primary government destination. Penghargaan tersebut atas usaha dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar) yang sukses mempromosikan acara Total Solar Eclipse Indonesia yang berlangsung serentak pada Maret 2016. Kemenpar berhasil mempromosikan 11 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia kepada seluruh wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara agar dapat melihat gerhana matahari penuh. Usaha ini pun berhasil menyedot ribuan wisatawan dunia.

Kesenian Lalare Orchectra yang merupakan sebuah kesenian perpaduan alat musik tradisional seperti gendang, rebana, saron, angklung, berikut penarinya yang dimainkan oleh anak-anak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), juga berhasil mendapatkan penghargaan PATA Gold Awards 2016 untuk kategori heritage and culture.

Kesenian ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke daerah wisata di ujung timur Pulau Jawa itu.

Sementara itu, pemberian penghargaan PATA Gold Awards 2016 untuk kategori travel journalism (travel photograph) diberikan kepada Handi Lakonsa yang karyanya dimuat dalam Majalah Colours Garuda Indonesia Inflight Magazine dengan judul Journey of The Wanderer. Sedangkan untuk kategori travel journalism (industry business article) diberikan kepada wartawan senior bidang pariwisata dari Indonesia, Mimi Hudoyo dan Raini Hamdi atas tulisannya The New Glamorous di Majalah TTG Asia terbitan Desember 2015.

Saat ditemui usai menerima penghargaan, Deputi Pengembangan Pariwisata Mancanegara I Gde Pitana mengatakan, berbagai penghargaan internasional bidang pariwisata yang diterima Indonesia akan menjadi pemicu untuk terus memperbaiki kualitas dan mengembangkan produk baru agar daya saing global pariwisata Indonesia semakin kuat dalam upaya memenangkan persaingan. (viva/nia/data2)

