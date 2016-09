Iklan Baru Bahaya Rokok Siap Tayang

IKLAN layanan masyarakat (ILM) antitembakau yang diinisiasi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan dan lembaga swasta Vital Strategies siap ditayangkan. Kali ini iklan disajikan dengan kampanye “Rokok Merusak Tubuhmu”.

ILM kedua yang ditayangkan pada tahun ini berdurasi 30 menit dan lebih menampilkan bahaya merokok bagi hampir seluruh organ vital di tubuh. Secara grafis iklan menunjukkan jantung yang berdetak makin cepat, paru-paru yang sehat berubah menjadi hitam, kanker mulut, gigi membusuk, sampai penyumbatan arteri yang dapat menyebabkan stroke.

ILM ini juga menampilkan peringatan grafis yang berukuran 40 persen dari kemasan rokok di Indonesia dan berakhir dengan pesan “Sayangi Tubuhmu Berhentilah Merokok!”, siap tayang di media sosial Facebook, Youtube, dan juga televisi selama enam minggu.

“Tindakan efektif yang bisa kita lakukan adalah terus mengampanyekan iklan layanan masyarakat rokok. Kita tampilkan efek-efek yang ditimbulkan dari rokok dari sisi kesehatan,” kata Ir Dodi Izwardi, MA, Direktur Gizi Masyarakat ,Direktorat Kesehatan Masyarakat, yang mewakili Kemenkes RI, dalam acara peluncuran iklan tersebut, di Kantor Kemenmes, Jumat (2/9/2016).

Konsep iklan sendiri pada awalnya dikembangkan Departemen Kesehatan New York City dengan judul dari versi asli “Cigarettes are Eating You Alive“. Iklan internasional tersebut telah diuji secara luas di Vietnam, Pakistan, Meksiko, Rusia, dan negara-negara lain.

“Tayangan ILM ini kita adaptasi dari iklan internasional. Bahkan, ada bukti bahwa 71 persen jumlah perokok menurun karena adanya iklan seperti ini. Artinya di sana sudah berhasil, bagaimana di sini. Mudah-mudahan juga berhasil,” tambahnya.

Kampanye ini melanjutkan inisiatif pengendalian tembakau nasional yang diluncurkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Mei lalu yang berfokus pada dampak ekonomi dari konsumsi tembakau. Diprediksikan, ekonomi Indonesia akan kehilangan 4,5 tiliun USD pada 2030 jika beban penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung dan kanker alibat rokok tidak berkurang.

