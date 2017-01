Hidden Figures Jadi Film Terbaik SAG Awards

LOS ANGELES,WOL – Di tengah protes selebriti atas kebijakan Presiden Donald Trump, film drama komedi Hidden Figures mendapat penghargaan utama dalam Screen Actors Guild (SAG) Awards 2017 di Los Angeles, Senin (30/1) kemarin.

Film yang dibintangi Taraji P Henson, Octavia Spencer, dan Janelle Monae meraih trofi film terbaik atau ‘outstanding performance by a cast in a motion picture’ sebagaimana istilah SAG Awards.

Film garapan Theodore Melfi itu bercerita tentang sekelompok pakar matematika yang membantu NASA menempatkan orang di luar angkasa. Kemenangan Hidden Figures itu mengejutkan karena banyak yang menjagokan Manchester by the Sea karya Kenneth Lonergan. Hidden Figures juga menumbangkan Moonlight, Captain Fantastic, dan Fences.

Kejutan juga terjadi di kategori aktor terbaik. Casey Affleck (Manchester by the Sea) yang diprediksi merebutnya justru dikalahkan oleh aktor senior Denzel Washington (Fences). Dalam kategori ini, Washington mengalahkan Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Viggo Mortensen (Captain Fantastic), dan Ryan Gosling (La La Land).

Dari kategori aktris terbaik, tidak ada kejutan. Sebagaiman prediksi, gelar ini jatuh ke tangan pemeran La La Land, Emma Stone. Di sini, Stone bersaing dengan Amy Adams (Arrival), Emily Blunt (The Girl on the Train), Natalie Portman (Jackie), dan Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).

Sementara itu, gelar aktor pendukung terbaik diberikan kepada Marhershala Ali (Moonlight) dan Viola Davis (Fences).

Daftar Pemenang SAG Awards 2017:

Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role: Denzel Washington (Fences)

Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role: Emma Stone (La La Land)

Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role: Mahershala Ali (Moonlight)

Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role : Viola Davis (Fences)

Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture: Hidden Figures

Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie/Miniseries: Bryan Cranston (All the Way)

Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie/Miniseries: Sarah Paulson (The People vs OJ Simpson)

Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series: John Lithgow (The Crown)

Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series: Claire Foy (The Crown)

Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series: William H Macy (Shameless)

Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series: Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series: Stranger Things

Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series: Orange is the New Black

Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy/Drama Series: Game of Thrones

Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture: Hacksaw Ridge

(wol/aa/ap/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print