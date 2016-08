Film Favorit Para Presiden Amerika Serikat

WOL – Bukan hanya rakyat jelata, para pemimpin dunia ternyata juga sangat gemar menonton film. Tak terkecuali para Presiden Amerika Serikat, yang masing-masing punya film favorit dengan genre berbeda.

Franklin Delano Roosevelt

Presiden AS ke-32 ini ternyata adalah penggemar film komedi. Salah satu favoritnya adalah hit besar tahun 1933, I’m No Angel yang dibintangi aktris Mae West.

John F Kennedy

Kennedy menggemari film pertama James Bond, Dr. No yang dibintangi Sean Connery. Berdasarkan tayangan dokumenter Everything or Nothing, Kennedy bahkan berharap memiliki James Bond sebagai stafnya.

Richard Nixon

Presiden Nixon telah menonton film Patton sekurang-kurangnya enam kali. Sebagian orang menganggap film itu telah mengilhami Nixon memerintahkan pasukan AS untuk menyerang Kamboja selama Perang Vietnam.

Jimmy Carter

Gone With the Wind adalah film favorit Presiden Amerika Serikat ke-39 ini. Carter bahkan dilaporkan sebagai presiden yang paling banyak menonton film di Gedung Putih, yakni 480 film selama ia memerintah.

Bill Clinton

Saking sukanya, Clinton telah menonton film High Noon sebanyak 20 kali selama menjadi presiden. Menurut ia, film tersebut sangat bagus karena mengisahkan keberanian menghadapi rasa takut dan keteguhan dalam mempertahankan kebenaran.

George W Bush

Film bisbol Field of Dreams adalah salah satu kesukaan Bush. Ia juga sangat menyukai Saving Private Ryan dan menempatkannya di daftar film favorit.

Barack Obama

Pada salah satu kampanye di tahun 2008, Obama mengatakan bahwa ia sangat menyukai film The Godfather dan The Godfather Part II. Adegan favoritnya adalah dialog awal Marlon Brando di sekuel karya Francis Ford Coppola tentang bos mafia itu, dilansir dari The Hollywood Reporter. (republika/nia)

