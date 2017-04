Fate of the Furious Siap Tembus 1 Miliar

LOS ANGELES, WOL – Melanjutkan trend positif dengan debutnya pekan lalu, The Fate of the Furious belum tergoyahkan di tangga teratas box office pekan ini. Film kedelapan franchise milik Universal ini berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 38,7 juta dolar AS di box office domestik.

Film yang dibintangi oleh Vin Diesel ini juga sangat laku di pasar internasional. Buktinya, The Fate of the Furious berhasil meraup pendapatan sekira 163,4 juta dolar AS dari pemutarannya di 65 negara. Sejauh ini, The Fate of the Furious telah mengumpulkan total pendapatan sebesar 908,4 juta dolar AS hanya dalam hitungan dua pekan.

Film garapan sutradara F Gary Gray ini diperkirakan akan menembus angka 1 miliar dolas AS pada pekan ketiga pemutarannya. Posisi kedua ditempati oleh film animasi The Boss Baby. Walaupun pendapatannya menurun 20 persen, film ini menambah pundi-pundi pendapatan mereka sebesar 12,8 juta dolar AS.

Hampir serupa dengan The Boss Baby, Beauty and the Beast tetap menjadi salah satu film keluarga favorit baik di pasar domestik maupun internasional. Emma Stone cs sukses bertahan di posisi ketiga box office dengan pendapatan mencapai 10 juta dolar AS.

Di posisi keempat dan kelima ada Born In China dan Going In Style. Born In China melakukan debut dengan pendapatan sekira 5,1 dolar AS disusul Going In Style yang mendapatkan 5 juta dolar AS.

Pekan ini, publik akan disuguhkan dengan kehadiran film jagoan super, Guardians of the Galaxy Vol. 2. Hanya saja, film besutan Marvel ini yang masih dibintangi oleh Chris Pratt dan Zoe Saldana tidak diperkirakan mampu menandingi pendapatan Fast and the Furious 8 tersebut.

10 Besar Box Office Pekan Ini (dalam dolar AS):

The Fate of the Furious 38,7 juta

The Boss Baby 12,8 juta

Beauty and the Beast 10 juta

Born In China 5,1 juta

Going In Style 5 juta

Smurfs: The Lost Village 4,8 juta

Unforgettable 4,8 juta

Gifted 4,5 juta

The Promise 4,1 juta

The Lost City of Z 2,1 juta

