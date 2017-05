Fate of the Furious Katrol Box Office Hingga Rp9,4 T

JAKARTA, WOL – Film Fate of the Furious bukan hanya melaju kencang untuk pendapatannya sendiri. Film kedelapan Fast and the Furious itu juga mengatrol pendapatan box office di Tiongkok.

Dilaporkan oleh Reuters, Rabu (3/5), pendapatan box office Negeri Tirau Bambu itu mengalami kenaikan tercepat selama satu tahun terakhir yang terjadi hanya dalam sebulan berkat penayangan Fate of the Furious.

Menurut data EntGroup, penjualan tiket April meningkat hampir 57 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini menyebabkan industri perfilman negara itu kecipratan pendapatan hingga nyaris 4,9 miliar yuan atau Rp9,4 triliun.

Data yang dikumpulkan EntGroup itu pun juga menjadi pertumbuhan box office bulanan terbesar sejak Februari tahun lalu. Awal tahun ini penjualan box office Tiongkok sempat menguat, namun pada Februari dan Maret sempat menurun. Peningkatan tajam terjadi pada April ini sejak perilisan film Vin Diesel itu.

Di Tiongkok sendiri, Fate of the Furious sejauh ini berhasil meraup keuntungan 362,7 juta dolar AS atau sekitar Rp4,6 triliun. Karena penjualan yang menguntungkan itu, pasar studio AS pun masih menjadikan Tiongkok sebagai ‘ladang’ untuk peningkatan pendapatan global mereka.

Namun di sisi lain, produser Hollywood juga mesti menghadapi masalah saat berhadapan dengan Tiongkok, mulai dari sistem kuota lokal untuk film impor hingga soal penyensoran film. Tahun ini, film yang dibintangi Vin Diesel dan Jason Statham tersebut berhasil menjadi film terlaris setelah film Beauty and The Beast.

Menurut data Box Office Mojo, The Fate of the Furious berhasil menjual tiket global sebesar 1,06 miliar dolar AS atau Rp14 triliun.(wol/aa/reuters/cnn/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

