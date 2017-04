Fate of the Furious Belum Mampu Kalahkan Furious 7

LOS ANGELES, WOL – Fate of the Furious terus memecahkan rekor box office sejak dirilis 14 April lalu. Tak hanya memuncaki box office Amerika, film Fast and Furious ke-8 itu juga mencatat rekor global.

Hingga Rabu (19/4), Fate of the Furious berhasil mengumpulkan pendapatan hingga 600 juta dolar AS. Ini merupakan angka tertinggi di pekan pertama sekaligus mematahkan rekor yang sebelumnya dipegang Star Wars: The Force Awakens dan Jurassic World.

Meski mencatat rekor global, Fate of the Furious sayangnya masih tak bisa mematahkan rekor seri terdahulu, Furious 7. Fate of the Furious tak bisa mengalahkan pendapatan yang diperoleh Furious 7 di hari Senin pertama pemutarannya.

Di Senin pertama pemutarannya, Fate of the Furious mengumpulkan pendapatan 8,5 juta dolar AS. Angka tersebut hampir setengah di bawah peroleh Furious 7 2015 silam yang mengumpulkan 14 juta dolar AS di Senin pertamanya.

Sementara itu, Fast 8 berkisah tentang pengkhianatan Dom Toretto kepada teman-teman dan keluarganya. Ini menjadi film pertama Fast and Furious yang tak menghadirkan sosok Brian O’Conner setelah kematian Paul Walker pada 2013 silam. (wol/aa/deadline/data2)

