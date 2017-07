Di Tiongkok, Spider-Man: Homecoming Baru Tayang Agustus

BEIJING, WOL – Pemerintah Tiongkok menunda pemutaran film Spider-Man: Homecoming ketika banyak negara tengah menikmati film kisah manusia laba-laba itu. Film ini baru dapat tayang di dataran Tiongkok pada Agustus mendatang.

Diberitakan The Hollywood Reporter, Kamis (13/7), sumber di badan pengaturan media Pemerintah Tiongkok belum memberikan tanggal resmi izin edar film Spider-Man: Homecoming. Padahal, film tersebut mestinya tayang sejak 28 Juni lalu.

Namun bukan cuma Spider-Man: Homecoming yang mengalami penundaan ini, melainkan The Planet of the Apes dan Valerian juga. Kedua film tersebut sudah mulai tayang pekan ini dan dijadwalkan rilis pada akhir Juli.

Film garapan Christopher Nolan, Dunkirk, yang dijadwalkan rilis pada 19 Juli juga mengalami nasib serupa. Dibintangi Harry Styles, film itu malah tidak dapat tayang di Tiongkok hingga September.

Penundaan berbagai film box office Hollywood ini menyusul keinginan Beijing membatasi kedatangan film Barat di masa liburan musim panas yang biasanya ramai film besar.

Keputusan itu membuat peluang Hollywood baru dapat memasuki pasar terbesar mereka di Asia itu pada akhir Juli dan Agustus nanti.

Keinginan Beijing tersebut membuat Hollywood mendapatkan banyak kerugian, salah satunya membuat peluang pembajakan semakin tinggi. Selama ini, penundaan tanggal rilis dipahami oleh Hollywood dapat membuat industri perfilman Barat tersebut merugi.

Sejumlah spekulasi yang beredar sebelumya menyatakan bahwa Tiongkok akan menghapus pembatasan film Hollywood di musim panas tahun ini. Kabar itu muncul sejak Washington dan Beijing terlibat dalam negosiasi ulang tingkat tinggi mengenai persyaratan industri perfilman antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Kebijakan Tiongkok tersebut dimaksudkan untuk membatasi film Hollywood ‘menjajah’ bioskop lokal dan bersaing dengan film garapan dalam negeri itu. Berdasarkan data, industri perfilman Tiongkok bertumbuh lambat dengan kenaikan total pendapatan hanya 3,7 persen dan pasar lebih bergairah saat kedatangan film Hollywood. (wol/aa/cnn/hollywoodreporter)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

