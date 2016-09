Dea Ananda Pertimbangkan Buat Konser Selamatkan Lagu Anak

JAKARTA – Dea Ananda, Leoni, Tina Toon, Eno Lerian, Ria Ernes, Joshua, Natasha Chairani, dan Tasya Kamila yang tergabung dalam #SaveLaguAnak. Untuk saat ini delapan mantan penyanyi cilik tersebut mengeluarkan lagu kolaborasi berjudul Selamatkan Lagu Anak.

Mereka pun mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Tingginya antusias bahkan ada yang mengajak kerjasama untuk membuat konser untuk anak-anak yang diisi lagu anak pula. Mendapatkan banyak tawaran kerjasama, mereka masih memikirkan dengan masak untuk sebuah konser atau proyek lainnya.

“Sudah banyak yang ngajak kita kerjasama, banyak planning ke depan tapi belum bicarakan secara gamblang ke media kalau sudah on the way aja lah,” ujar Dea Ananda saat ditemui di Studio Global TV, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (15/9/2016).

Sebagai salah satu project manager, Dea Ananda ingin agar orangtua yang sudah memiliki anak dapat menyampaikan lagu ini kepada anaknya. Tak menutup kemungkinan jika dalam waktu dekat Dea dan mantan penyanyi cilik lainnya akan merilis single lagu anak-anak kembali.

“Baru satu single, pengen orangtuanya dulu yang nostalgia yang nantinya mereka akan ngajarin ke anak-anaknya, kan awalnya bermula dari anaknya dulu dong. Setelah itu pengin berlanjut bikin lagu lagi atau projek lagi. Ini benar-benar dari hati,” ucap Dea Ananda.

