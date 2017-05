Budget Promosi Wonder Woman Lebihi Suicide Squad

LOS ANGELES, WOL – Warner Bros. sepertinya benar-benar serius dalam menggarap Wonder Woman. Selain menggunakan sutradara perempuan Patty Jenkins dalam penggarapannya, film ini dikabarkan mempunyai budget marketing yang lumayan besar.

Sejak tahun lalu, Warner berhasil membawa tiga superhero dalam satu film, yaitu Batman, Superman, dan Wonder Woman dalam Batman V Superman: Dawn Of Justice. Tahun ini, Warner mengejar peruntungan dengan membuat film solo Wonder Woman.

Sejauh ini, Wonder Woman mendapatkan respon yang cukup bagus dari trailernya. Beberapa penggemar mengatakan bahwa film ini mungkin bisa menjadi pnyelamat DC setelah Batman V Superman: Dawn Of Justice yang dinilai terlalu serius serta Suicide Squad yang gagal dalam pengembangan karakter.

Film solo ini akan mengambil setting di tahun 1920, di mana sang Wonder Woman, Diana Prince lahir dan tumbuh besar di Themyscira, salah satu pulau di Amazon. Setelahnya, Diana pergi dan memasuki dunia manusia untuk membantu sekutu memenangkan Perang Dunia I.

Baru-baru ini, Vanity Fair menunjukkan film Wonder Woman sudah mengeluarkan budget iklan yang sangat besar, bahkan melebihi Suicide Squad. Hal ini seakan menunjukkan keseriusan Warner untuk benar-benar mendukung film ini. Warner menghabiskan 3 juta dolar atau sekitar Rp40 miliar lebih untuk promosi Wonder Woman. Jumlah tersebut sedikit lebih banyak dibandingkan Suicide Squard (Rp34 miliar).

BoxOfficePro meramalkan Wonder Woman akan mendapat 83 juta dolar pada tiga hari pertama. Diramalkan pula film yang dibintang Gal Gadot ini akan mendapatkan 225 juta dolar atau Rp3 triliun hanya di box office domestik.

Rasa penasaran masyarakat nantinya akan terjawab saat Wonder Woman dirilis di tanah air pada awal Juni mendatang. (wol/aa/vanityfair/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

