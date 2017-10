Bruno Mars Dominasi Nominasi AMA 2017

LOS ANGELES, WOL – Daftar lengkap nominasi ajang American Music Awards 2017 telah resmi diumumkan Kamis (12/10) lalu. Lewat album teranyar 24K Magic, Bruno Mars berhasil menguasai daftar nominasi di delapan kategori.

Mars akan bersaing ketat dengan musisi seperti Drake, Kendrick Lamar, Ed Sheeran, dan The Chainsmokers untuk kategori Artist of the Year. Bruno Mars juga masuk dalam kategori Video of the Year berkat lagu That’s What I Like serta bersaing dengan Sheeran (Shape of You) dan Luis Fonsi & Daddy Yankee melalui Despacito.

Dalam kategori Pop/Rock, pemenang Grammy ini mengantongi nominasi Favorite Male Artist dan Favorite Album. Di kategori Soul/R&B, Bruno menerima tiga nominasi di mana dirinya akan bertarung dengan Childish Gambino a.k.a. Donald Glover dan The Weeknd di kategori Favorite Male Artist dan Favorite Album.

Pelantun Versace on the Floor itu juga dinominasikan untuk kategori Favorite Song bersama dengan Khalid dan The Weeknd. Nominasi kedelapan Bruno adlaah Favorite Artist in Adult Contemporary ditemani Sheeran dan Shawn Mendes.

“Terima kasih @AMAs dan terima kasih untuk semua para penggemar, dukung saya sekarang juga. Album ini untuk kita!” kata Bruno Mars bereaksi terhadap julmah nominasi yang didapatnya baru-baru ini.

Sementara itu, para musisi pendatang baru bersaing dalam kategori New Artist of the Year. Mereka yang masuk dalam kategori ini adalah James Arthur, Niall Horan, Julia Michaels, Post Malone dan Rae Sremmurd.

Pengumuman para pemenang akan disiarkan secara langsung pada 19 November mendatang di Teater Microsoft, Los Angeles. (wol/aa/cnnindo/ace)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL