Ben Affleck Bantah Mundur Jadi Batman

LOS ANGELES, WOL – Sempat beredar kabar soal akan berhentinya Ben Affleck dari karakter Batman selepas film Justice League. Namun dalam acara Comic Con yang digelar di Amerika Serikat baru-baru ini, Ben langsung membantah rumor tersebut.

Sejatinya, Affleck telah menjadi bintang dan sutradara dalam film tersendiri The Batman, namun ia menarik diri sebagai sutradara pada Januari 2017. Rumor soal akan berhentinya dari karakter Batman terjadi setelah naskahnya ditolak oleh sutradara yang baru, Matt Reeves. Tetapi dia membantah keluar dari film waralaba itu.

“Batman merupakan bagian yang paling menyenangkan di alam manapun. Saya sampaikan untuk memperjelas – saya merupakan pria yang paling beruntung di dunia. Saya sangat senang melakukannya,” kata Affleck kepada penggemarnya di acara Comic-Con akhir pekan lalu.

“Ada kesalahpahaman karena saya tak lagi menyutradarainya, saya tidak antusias lagi terhadapnya, tetapi ini luar biasa,” lanjutnya.

Affleck juga menyoroti laporan yang menyebutkan bahwa Warner Bros berupaya untuk “mengeluarkan” dirinya sebagai Batman karena dirinya semakin tua. Dalam acara Comic Con, Warner Bros juga menampilkan cuplikan trailer Justice League yang baru dan mengonfimasi keberadaan Wonder Woman mendapatkan bagian banyak di film gabungan superhero tersebut.

Tak mengejutkan jika Wonder Woman akan tampil cukup banyak, hal itu karena karena film superhero wanita yang disutradarai Patty Jenkins tersebut meraih pendapatan terbesar pada musim panas ini, sekitar 386 juta dolar AS atau setara Rp5,1 triliun di pasar Amerika Serikat, dan 771 juta dolar AS atau Rp10 triliun di seluruh dunia.

Ini juga menjadi film ketiga terlaris Warner Bros yang pernah ada, di belakang The Dark Knight dan The Dark Knight Rises, dan merupakan film aksi terlaris yang pernah disutradarai oleh seorang perempuan. (wol/aa/dm/comic)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

