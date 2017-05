Beckham Banjir Kritik di Film King Arthur

LONDON, WOL – David Beckham sedang asyik menggeluti dunia akting dan baru saja terlihat tampil di film King Arthur: Legend of the Sword. Sayangnya, penampilan Beckham di film arahan Guy Ritchie tak sesuai harapan.

Kehadiran Beckham di film tersebut justru menuai kritik. Sosok Beckham yang berperan sebagai salah satu dari tentara Vortigern memang menjadi salah satu alat promosi film tersebut. Tetapi, penampilan Becks yang berani tampil beda malah dianggap tak menarik. Mereka

Netizen dan sejumlah pengamat justru mengkritik mantan kapten Three Lions itu. Publik yang merasa kecewa menumpahkan ekspresi mereka ke media sosial. Penyiar Piers Morgan secara sinis mengkritik penampilan suami Victoria Adams tersebut.

“Oscar-level excellent” sindir salah satu juri Britains Got Talent. Sementara itu, Empire mengklaim kehadiran Beckham sebagai cameo di film tersebut adalah kesalahan besar.

“Penampilan yang salah arah dan tegang,” tulisnya.

Namun, Guy Ritchie membela mantan bintang Real Madrid dan Manchester United tersebut. Mereka mengaku senang bekerja sama dengan Beckham yang dianggap memainkan perannya dengan baik.

“Dia sangat fantastis. Dia adalah aktor yang luar biasa dan sangat menyenangkan untuk bersamanya,” ujar mantan suami Madonna ini.

Victoria Beckham, istri bintang sepakbola dunia asal Inggris tersebut, malah mengunggah cuplikan video behind the scene dari film “King Arthur: Legend of the Sword” di laman Instagram miliknya.

Victoria juga menyertakan caption di video unggahannya tersebut dengan mengungkapkan kebanggaannya kepada sang suami yang juga ikut berperan sebagai tokoh Trigger di film tersebut.

“So proud of @davidbeckham! @kingarthurmovie,” tulis Victoria di laman Instagram miliknya baru-baru ini. (wol/aa/theindependent/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print