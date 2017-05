Ancaman Bom Ganggu Aksi Teater Bintang Star Wars

LONDON, WOL – Teror kembali menyapa Inggris. Hanya selang beberapa hari setelah konser Ariana Grande dibom, kini giliran pertunjukan John Boyega yang terganggu terorisme di Old Vic Theatre London.

Ancaman keamanan di Old Vic Theatre merupakan yang pertama setelah bom yang menewaskan 22 orang dan menyebabkan puluhan lainnya luka di konser ‘Dangerous Woman’ Ariana Grande.

Alhasil, Boyega dan para penonton dievakuasi karena alasan keamanan di tengah pertunjukan Woyzeck di mana sang aktor Star Wars: The Force Awakens ikut bermain. Para penonton dan pemain diminta pindah ke lain gedung.

“Kami mengevakuasi sebagai tindakan pencegahan, keamanan penonton adalah prioritas utama kami. Kami sekarang bekerja sama dengan Met Police,” demikian sebut pihak Old Vic Theatre baru-baru ini.

Para pemain ditempatkan di kebun Imperial War Museum, bangunan yang tak jauh dari Old Vic Theatre, sementara polisi berdatangan membawa anjing pelacak dan menyisir lokasi untuk mencari kemungkinan adanya bom. Namun beruntung, tak lama setelahnya para pemain dan penonton diperbolehkan kembali menikmati hiburan setelah lokasi dinyatakan aman.

“Mengikuti saran Met Police, penampilan malam ini tetap dilanjutkan sesuai rencana,” Old Vic Theatre kemudian menuliskan di Twitter. Boyega sendiri ikut berterima kasih. “Terima kasih #Woyzeck,” tulisnya.

Woyzeck merupakan pertunjukan yang disutradarai oleh Jack Thorne, sosok di balik This is England, Let the Right One In dan Harry Potter and the Cursed Child. Pertunjukan itu berlatar tahun 1980-an di Berlin, Jerman.

“Perang Dingin meledak dan dunia berada di persimpangan antara kapitalisme dan komunisme. Di perbatasan antara Timur dan Barat, seorang tentara muda [John Boyega] dan cintanya berusaha membangun masa depan lebih baik untuk anak mereka,” demikian tertulis di situs resmi Old Vic Theatre.(wol/aa/dailymail/data1)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

