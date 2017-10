AMI Awards Jamin Penampilan Memukau

JAKARTA, WOL– Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards) ke-20 siap digelar pada 16 November mendatang. Penampilan musisi ternama juga dipastikan memukau pada acara bertajuk #MusikTanpaBatas di Gedung Garuda Teater Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Segala proses penilaian sudah mulai dilakukan. Ada 1200 peserta yang tergabung di AMI dan dibagi menjadi dua tipe yakni Anggota Reguler dan Anggota Suara. Sementara itu, ada 50 kategori yang masuk nominasi AMI Awards 2017.

10 Kategori dan Nominasi AMI Awards 2017:

Kategori Artis Solo Wanita Pop: Agnez Mo (Sebuah Rasa), Bunga Citra Lestari (Aku Wanita), Isyana Sarasvati (Cinta Pertama), Rossa (Cinta Dalam Hidupku), Yura Yunita (Intuisi)

Kategori Artis Solo Pria Pop: Afgan (Jalan Terus), Anji (Bidadari tak Bersayap), Judika (Jadi Aku Sebentar Saja), Vidi Aldiano (Definisi Bahagia), Ari Lasso (Dunia Maya)

Kategori Duo/Grup Pop: Armada (Asal Kau Bahagia), D’Masiv (Dengarlah Sayang), Geisha (Cinta Itu Kamu), Gigi (Adu Domba), Nidji (Bola Bersamamu)

Kategori Kolaborasi Pop: GAC and The Overtunes (Senyuman dan Harapan), HiVi! Feat Andi Rianto (Siapkah kau Tuk Jatuh Cinta Lagi), Kotak X Anggun (Teka Teki), Melly Goeslaw dan Gita Gutawa (Memang Kenapa Bila Aku Perempuan), RAN feat Kahitna (Salamku untuk Kekasihmu yang Baru)

Kategori Pencipta Lagu Pop: Berlari Tanpa Kaki (Mikha Angelo, Ruben Nathanel), Bidadari Tak Bersayap (Ahmad Fredy), Cinta Pertama (Isyana Sarasvati), Intuisi (Yura Yunita), Sebuah Rasa (Dewiq, Pay)

Kategori Produser/Penata Musik Pop: Adu Domba (Gigi), Berlari Tanpa Kaki (The Overtunes), Bidadari Tak Bersayap, Cinta Itu Kamu (Geisha), Sebuah Rasa (Erwin Gutawa)

Kategori Album Pop: A New Chapter (Rossa), Its Me BCL (Bunga Citra Lestari), Judika (Judika), RAN (RAN), Sides (Afgan)

Kategori Artis Solo Pria/Wanita Rock/Instrumental Rock: Adrian Adioetomo (Tanah Ilusi), Bounty Ramdhan (Tragic), Edwin Marshal Syarif (Sore), Ervin Nanzabakri (Its All About Rock), Ilham Ansari (Berani Berbagi)

Kategori Duo/Grup/Kolaborasi Rock: God Bless (Damai), Gugun Blues Shelter (Hitam Membiru), Saint Loco Feat Iwa K dan DJ Tius (Bebas), Slank (Palalopeyank), The Changcuters (Bentrok Sinyal)

Kategori Album Rock: Cermin 7 (God Bless), Hitam Membiru (Gugun Blues Shelter), Long Live Kotak (Kotak), Palalopeyank (Slank), Titik Nol (Piston). (wol/aa/okezone)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL