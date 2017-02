Alis Mantap Hanya Dimiliki 4 Aktris Cantik Ini

WOL – Bentuk alis merupakan anugerah, namun alis tebal alami kini tengah menjadi trend. Alis juga merupakan faktor penting penunjang penampilan karena seperti bingkai pada wajah.

Maka berbahagialah para pemilik alis yang sudah tebal dan indah, seperti yang dimiliki empat selebriti Tanah Air berikut ini.

Dian Sastrowardoyo

Bentuk alis dari ibu dua anak ini memang sudah tebal dan berbentuk semenjak awal kemunculannya di dunia showbiz. Hingga kini ia masih mempertahankannya. Untuk riasannya Dian nampaknya hanya menggunakan eyebrow gel atau pensil alis tanpa perlu melakukan sulam alis dan sebagainya.

Ashanti

Pun dengan istri dari Anang Hermansyah ini. Kendati pernah melakukan sulam alis, alis Ashanti ini memang aslinya sudah indah, tebal dan membentuk.

Raisa Andriani

Raisa memiliki alis yang agak tipis dan menukik. Sehingga, ketika ia sedikit mengernyitkan dahi terlihat alisnya yang naik dan menjadi pesona tersendiri. Salah satu pose andalan Raisa adalah fierce and eyebrow on the fleek.

Isyana Sarasvati

Begitu juga dengan alis dari penyanyi seriosa muda nan cantik ini. Alis Isyana sudah tebal dan panjang, terlihat dari pangkal alisnya, bulu pada alis Isyana seakan tersebar. Dirinya pun tak pernah neko-neko untuk treatment alis. Untuk kebutuhan panggung hanya di fill in dengan eyebrow gel dan pensil alis. Untuk keseharian, nampaknya Isyana tak pernah memulas alisnya karena memang sudah tebal. (wol/aa/femalesia/data2)

