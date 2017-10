Album Bruno Mars Terinspirasi Masa Sekolah

LOS ANGELES, WOL – Bruno Mars memiliki keinginan tersendiri saat menggarap album LP “24K Magic”. Ia ingin menangkap momen-momen indah dan emosi yang ada saat masih berada di bangku sekolah.

Selain itu, lagu-lagu yang ada di album tersebut juga banyak terinspirasi dari penyanyi-penyanyi hebat saat dirinya masih kecil. Sebut saja Mariah Carey, New Edition, Jimmy Jam, dan Terry Lewis.

“Ini adalah alasan mengapa kita harus berdansa di sekolah, di pesta barbekyu. Jadi, perasaan tersebut, emosi tersebut yang ingin aku tangkap, itu yang ingin aku kejar. Aku akan berpikir tentang lagu-lagu tersebut dan membuatku merasa seperti, ‘Man, ini seru sekali untuk berdansa, rasanya keren sekali untuk tersenyum di lantai dansa dan menggoda seorang gadis di lantai dansa,’” paparnya seperti dilansir Contactmusic, Rabu (11/10/2017).

Album “24K Magic” berisi sembilan buah lagu baru. Setelah sukses dengan debut single 24K Magic dan Versace on the Floor, penyanyi berusia 32 tahun tersebut kini masih mempopulerkan single That’s What I Like. Nuansa dalam album baru ini memang terasa sangat berbeda jika dibandingkan dengan album-albumnya yang terdahulu. (wol/aa/okezone)

EDITOR AUSTIN TUMENGKOL