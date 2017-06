Album Baru Taylor Swift Mayoritas Lagu Patah Hati

LOS ANGELES, WOL – Taylor Swift dikabarkan telah berpindah ke lain hati. Ia tengah bahagia bersama kekasih barunya, Joe Alwyn.

Meski jarak jauh, Alwyn tinggal di Inggris, mereka berusaha terus bersama dengan masing-masing menyempatkan waktunya untuk saling bertemu. Namun hubungan itu sepertinya tidak berpengaruh ke album terbaru yang tengah digarap Swift.

Dikabarkan Ace Showbiz, Swift akan dengan sengaja membuat banyak orang patah hati dengan mengeluarkan lagu-lagu kesedihan di album barunya nanti. Lagu-lagu Swift diklaim berisi perasaan patah hati dan kepedihan yang lebih unggul dari saingan abadinya, Katy Perry. Itu juga salah satu cara Swift ‘mengalahkan’ Perry.

“Kesuksesan musik Taylor adalah melalui patah hati, itu sangat jelas. Sekarang meski dalam hubungan yang bagus dengan Joe, dia tidak akan membiarkan itu berdampak pada musiknya ke depan. Kita masih akan mendengar lagu-lagunya yang tentang kesedihan, patah hati dan tentu saja jawaban untuk Katy Perry,” kata seorang sumber kepada Hollywood Life baru-baru ini.

Sumber itu melanjutkan Swift tahu betul bahwa lagu-lagu bahagia biasanya tidak akan berakhir sukses. Untuk yang satu itu, Swift memercayakannya pada Alanis Morisette.

“Pada akhirnya dia ingin membuat musiknya lebih menggelitik dan mendalam seperti Alanis Morisette sewaktu menyanyikan You Outta Know, daripada ketika dia berubah dan lebih bahagia ketika menyanyikan Thank You,” kata sumber itu lebih lanjut soal inspirasi Swift.

Swifties, atau penggemar Swift tidak perlu menunggu terlalu lama untuk album patah hati idola mereka. Dikabarkan, album baru Swift sudah hampir dirilis. Setelah berbulan-bulan menjauh dari sorotan publik, sang pelantun Blank Space akan merilisnya musim gugur ini.

Dikabarkan, dalam proyek baru itu Swift akan bekerja bersama Jack Antonoff, Ryan Adams, dan Chris Carrabba yang dikenal sebagai vokalis utama dari Dashboard Confessional. Selama ini, Swift dikenal sering menulis pengalaman cinta pribadinya menjadi lirik lagu, seperti saat hubungannya berakhir dengan Harry Styles dan Jake Gyllenhaal.

Belum ada kabar apakah asmaranya dengan Calvin Harris dan Tom Hiddleston akan juga jadi inspirasi di album baru itu. (wol/aa/hlife/aceshbz)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

