Afgan dan Rossa Pamer Kemesraan

JAKARTA, WOL – Dua penyanyi papan atas Indonesia yang dikabarkan memiliki hubungan spesial, yakni Afgansyah Reza dan Rossa, agaknya sudah tak malu-malu lagi tampil di depan publik.

Bahkan, mereka tidak canggung berfoto mesra di depan kamera yang kemudian fotonya beredar di dunia maya. Kini mereka juga sudah tak menutup-nutupi untuk mengunggapkan perasaan cinta mereka melalui media sosial.

Seperti pada materi foto yang diunggah Rossa pada Sabtu (27/5/2017) ini. Saat penyanyi 38 tahun itu mengucapakan selamat ulang tahun untuk Afgan yang genap berusia 28 tahun pada hari ini.

“Many happy returns of the day, dear Agan… So many dreams to achieve , so many goals to set in years ahead .. though so many have come true n so on in future. You’re not perfect,nobody is, and I wish you will become a better version of you in your new age.

Dont stop being silly cause I love that part of you.. Again, happy bday Agaaaaan. Love u @afgansyah.reza” Demikian tulis Rossa sembari mengunggah foto masa kecil Afgan.

Netizen pun langsung ramai membaca keterangan foto bekas istri pemain drum Yoyo “PADI” itu. @rickycuaca “Happy birthdayyyyyyy @afgansyah.reza.” Apalagi ketika Afgan membalas dengan tak kalah romantis juga.

@afgansyah.reza “Maaci buu.. love u..” @lia_alie2016 “@afgansyah.reza macama Agan..love u too..kata bubu @itsrossa910 …(punten bubuuuuu)”

@mizcha_paytrener “Sekedar liat komennya agan aja dah jingkrak2…apalagi lebih ya…love this couple…” (wol/aa/kompas)

