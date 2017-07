Adele Sudah Sampaikan Salam Perpisahan

LONDON, WOL – Adele baru saja merampungkan konser di Wembley Stadium, London, Rabu (28/6) lalu. Adele dijadwalkan tampil empat kali sekaligus menjadi panggung terakhir bagi sang pelantun Hello tersebut.

Konser di London yang merupakan kampung halaman Adele sendiri itu merupakan perpisahan sang penyanyi dengan para penggemarnya di jalanan. Adele tidak membayangkan dirinya akan mengadakan konser lagi di masa mendatang.

Adele sebenarnya sudah mengisyaratkan pensiun konser sejak Maret lalu. Di panggung Auckland, Adele mengatakan bahwa tur konser kali ini bisa menjadi terakhir kali menyapa penggemarnya.

“Tepuk tangan justru membuat saya rentan. Saya tidak tahu apakah saya akan tur lagi. Satu-satunya alasan saya melakukan tur adalah kalian semua,” ucapnya.

Kali ini, istri Simon Konecki tersebut sudah benar-benar yakin dan menulis surat dengan tulisan tangannya sendiri berisi alasan dirinya tidak ingin tur lagi di masa depan. Surat itu dipajang kepada program konser yang menangani turnya.

“Jadi, ini dia. Setelah 15 bulan di jalanan dan 18 bulan album 25, kita sampai pada akhir. Kami sudah menjalani tur melintasi Inggris dan Irlandia, melalui Eropa, seluruh Amerika, dan akhirnya saya pergi ke Australia dan Selandia Baru,” tulis Adele baru-baru ini.

Adele kembali mengungkapkan bahwa ia masih menganggap tur sebagai sesuatu yang ganjil dan tidak cocok dengannya. “Saya orang rumahan dan saya bisa bahagia hanya dengan hal kecil. Ditambah lagi, saya ini dramatis dan punya sejarah buruk soal tur konser,” lanjutnya.

Hingga saat ini, Adele sudah menjalani 119 konser. Dengan empat konser tambahan di London, artinya seumur hidup sudah melakoni 123 konser. Penyanyi lagu Someone Like You itu mengaku semua bukan hal yang gampang dilakukan untuknya.

Sekali lagi diva asal Inggris itu menegaskan konser-konser itu hanya dilakukan demi penggemar dan berharap bisa berdampak pada fansnya seperti beberapa artis favoritnya memberi pengaruh dan insprasi baginya.

“Terima kasih sudah datang, untuk segala kekonyolan cinta dan kebaikan kalian. Saya akan mengenang semua ini di sisa hidup saya. Saya cinta kalian. Selamat malam,” ia mengakhiri suratnya. (wol/aa/dailymail)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print