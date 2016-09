6 Makanan yang Buat Kita Makin Lapar Setelah Konsumsi

WOL – Pernahkah Anda merasa ingin menambah makan setelah menghabiskan satu potong kue? Hal ini karena ketika kita makan, segala macam reaksi kimia terjadi di dalam tubuh.

Dan, beberapa makanan ‘menipu’ tubuh Anda dengan membuatnya berpikir masih merasa lapar. Beberapa jenis makanan dapat membuat kadar gula darah meningkat atau menurun, sehingga membuat tubuh menginginkan asupan gula segera.

Sedangkan tekstur beberapa makanan dapat membuat beberapa hormon gagal dalam menyampaikan sinyal kenyang pada tubuh.

Dikutip laman The Sun, ahli nutrisi Amanda Ursell membocorkan jenis makanan yang membuat Anda justru merasa lebih lapar dan apa yang seharusnya Anda makan.

Makanan Ringan ‘Sehat’

Menurut para peneliti di University of Texas, makanan ringan dengan label sehat seperti gandum batangan, yoghurt, dan keripik pisang di dalamnya banyak tersembunyi gula tambahan yang dapat menyebabkan kita merasa lebih lapar setelah memakannya. Kita pun akan terdorong untuk makan lebih banyak lagi.

Solusinya adalah lihat benar-benar label makanannya untuk memastikan camilan itu adalah makanan sehat yang sebenarnya. Jika Anda tidak yakin, tetap pilih buah-buahan atau segenggam kacang-kacangan.

Cokelat

Sejumlah peneliti di University of Copenhagen menemukan bahwa mengonsumsi cokelat susu sebelum makan akan membuat lebih banyak kalori yang masuk ke dalam tubuh karena cokelat meningkatkan nafsu untuk mengonsumsi makanan manis, berlemak, atau gurih setelah mengonsumsinya.

Solusinya, ketika Anda ingin makan cokelat, ganti dari yang susu ke cokelat hitam dan beli dalam jumlah kecil yakni 30 gram untuk mengontrol asupan kalori Anda.

Es Krim

Makanan yang tidak perlu banyak mengunyah seperti es krim dapat dimakan dengan cepat, memberikan asupan banyak kalori sebelum otak Anda memproses rasa kenyang.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Athens University Medical School menunjukkan bahwa makan es krim bisa membuat kenyang kalau dimakan secara perlahan selama lebih dari 30 menit dibandingkan hanya lima menit saja.

Solusinya adalah pilih makanan yang membutuhkan lebih banyak mengunyah seperti pasta dari gandum utuh dan nasi, sayur, juga buah karena mereka butuh waktu lama untuk memakannya.

Makanan yang Dipanggang

Makanan seperti muffin dan roti-rotian lain, dicerna dengan sangat cepat oleh tubuh setelah dimakan, membuat lonjakan gula darah terjadi dengan cepat karena indeks glikemiknya yang tinggi. Sehingga nafsu makan pun cepat kembali setelah gula darah turun drastis.

Sebagai penggantinya, pilihlah bubur, makanan rendah gula, atau yoghurt rendah lemak.

Keripik

Menurut sebuah penelitian di Australia, mengonsumsi makanan dengan garam berlebih dapat meningkatkan asupan kalori hingga sebesar 11 persen. Dan mengonsumsi kombinasi antara makanan tinggi garam dan lemak dapat menghalangi kemampuan tubuh untuk mengenali rasa kenyang.

Sebaiknya hindari makanan kombinasi tinggi lemak dan garam. Jika Anda ingin makanan seperti keripik, pilihlah yang tanpa perasa.

Sup yang Dilembutkan

Sup dengan tekstur kasar dapat membuat Anda kenyang dibanding sup yang encer. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Auckland menemukan bahwa mengunyah memiliki dampak langsung terhadap rasa kenyang kita. Para peneliti juga menemukan bahwa mengunyah dapat menentukan berapa banyak kalori yang akan dikonsumsi pada waktu makan berikutnya.

Akan lebih baik jika Anda memilih makanan yang bertekstur tinggi sehingga membuat Anda kenyang lebih cepat. (viva/nia/data1)

