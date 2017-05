Leads Google News Lab in the Asia-Pacific region, Irene Jay Liu (kanan) bersama Journal and Digital Media Strategist at BBC, Flip Prior (kiri) memberikan pengarahan saat Google News Lab Training Vol.2 untuk para jurnalis, di Jakarta, Jumat (5/5). Google menggelar pelatihan bagi para jurnalis sebagai strategi untuk melawan informasi palsu (Hoax) yang berkembang pesat secara online. (WOL Photo/Ega Ibra)

