YPSA Sembelih 16 Ekor Lembu dan 31 Kambing

MEDAN, WOL – Yayasan Pendidikan Syafiyyatul Amaliyyah (YPSA) menyembelih sejumlah 16 ekor lembu dan 31 ekor kambing.

Ketua panitia pelaksana, Sahmuda Manurung, mengatakan rangkaian kegiatan Bulan Zulhijjah di YPSA merupakan pembelajaran bagi seluruh elemen masyarakat terutama siswa-siswi YPSA saat penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban.

“Bulan Zulhijjah merupakan bulan yang dinantikan umat Islam. Sejarah mencatat berbagai peristiwa. Diantaranya penyelenggaraan ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban,” jelasnya didampingi Azhar Fauzi, selaku pengurus BKM Shafiyyatul Amaliyyah, Selasa (13/9).

Sahmuda menambahkan, peserta kurban terdiri dari Pembina YPSA beserta keluarga ditambah dengan siswa, orangtua siswa, SDM YPSA dan masyarakat umum.

Dengan penyelenggaraan kurban ini diharapkan siswa dapat memaknainya agar saling berbagai dan peduli menyempurnakan rasa syukur kepada Allah SWT.

Sebelum pemotongan hewan Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah (YPSA) melaksanakan Sholat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1437 H atau 12 September 2016 yang dilaksanakan di Lapangan Hijau YPSA.

Pelaksanaan Sholat Idul Adha YPSA dengan Imam dan Khatib Al-Ustadz, Prof. Dr H Amroeni Drajat MA, dihadiri oleh civitas akademika YPSA dan warga sekitar YPSA.

Dalam khutbah dengan tema Meneladani keluarga Ibrahim dan relevansinya dengan problem umat Islam kontemporer. Selain itu, di bulan itu juga Nabi Ibrahim AS membuktikan kepatuhannya terhadap perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya, Ismail AS dan tanpa membantah Ismail AS dan penuh ketaatan bersedia untuk disembelih oleh ayahnya.

“Sehingga peristiwa inilah yang dijadikan sebagai lambang kepatuhan umat Islam kepada Allah SWT,” pungkasnya. (wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

