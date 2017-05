Waspada Online Ikuti Google News Lab VOL.2

JAKARTA, WOL – Para jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kegiatan workshop Google News Lab VOL.2 yang berlangsung di The Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, 4-5 Mei 2017.

Kegiatan ini diusung oleh Google yang berkolaborasi dengan First Draft News yang bertujuan agar para jurnalis memahami tentang pentingan dalam melakukan pengecekan fakta dan verifikasi konten berita.

News Lab Lea APAC at Google, Irene Jay Liu, mengatakan bahwa Google berterima kasih kepada para rekan-rekan jurnalis dari seluruh Indonesia yang telah hadir untuk mengikuti pelatihan kali ini.

“Saya sangat beruntung bisa berbagi pengalaman dan ilmu kepada reakan-rekan jurnalis tentang pentingnya verifikasi konten berita untuk menghindari berita-berita hoax dan klaim palsu pada pemberitaan,” tuturnya kepada para jurnalis, Jumat (5/5).

Kegiatan ini juga bertujuan agar para jurnalis bisa mengelola dan memberikan informasi kepada dunia, bahwa berita yang disampaikan adalah berita yang fakta dan terverifikasi.

“Google News Lab sendiri diciptakan agar para jurnalis juga bisa memberikan informasi yang bisa disampaikan kepada dunia, dengan memanfaatkan teknologi yang juga semakin canggih pada saat ini,” terang Irene.

Ditambahkan Flip Prior, First Draft Coalition yang juga Journalist and Digital with The ABC bahwa kegiatan sangat memberikan manfaat yang baik sekali buat para jurnalis.

“Saya seorang jurnalis yang harus siap memahami tentang sebuah verifikasi berita, agar apa yang disampaikan kepada masyarakat dunia semuanya bersifat nyata,” sebutnya.

“Sebagai perusahaan besar, Google juga terus berupaya dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi yang bisa dirasakan banyak orang, seperti konten yang diciptakan Google yakni News Lab,” tutupnya.

Workshop Google News Lab VOL.2 tersebut juga diikuti oleh jurnalis asal Kota Medan, termasuk Waspada Online. (wol/eko/data2)

Editor: AUSTIN TUMENGKOL

