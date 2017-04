The Reiz Condo, Hunian Nyaman Dengan Konsep Eksklusif

MEDAN, WOL – Meramaikan pasar properti di Kota Medan, The Reiz Condo siap memberikan hunian dengan mengutamakan kenyamanan dan konsep eksklusif bagi masyarakat Kota Medan.

The Reiz Condo yang berlokasi super strategis dan terletak di titik nol Kota Medan ini siap memanjakan warga Medan, yang di dalamnya terdapat pusat perkantoran, perdagangan, hotel berbintang, hiburan, pusat perbelanjaan dan dikelilingi oleh perumahan mewah. Dengan keunggulan konsep a Fabulous Residence.

Malam nanti, The Reiz Condo akan mengadakan Grand Launching Celebration dengan tema a Fabulos Night yang bertempat di Grand Balroom JW Marriot Hotel dan dimeriahkan oleh penampilan Syarini, Angela Yuli dan Xiao Hei serta akan dipandu oleh MC kondang Choky Sitohang.

Direktur Utama PT Waskita Karya Realty, Tukijo, mengatakan bahwa acara yang akan dihelat malam nanti merupakan apresiasi menyambut animo yang sangat responsif kepada para pembeli yang sejak diperkenalkan di pasar saat Opening Show & Marketing Lounge pada bulan Oktober 2016 lalu dan telah terjual sebanyak 40 persen.

Dan kegiatan ini juga menggandeng salah satu Marketing Agent terbaik di Medan, PT Grand Property dengan skil yang dimiliki oleh para sales di bawah naungan Wani Angkar selaku Direktur Pemasaran.

“Saya jelaskan bahwa di sini juga ada beberapa point penting yang menjadi alasan kuat untuk memiliki unit THe Reiz Condo, yang pertama adalah timing yang tepat yaitu sudah mulai naiknya siklus properti dan tax amnesty yang telah selesai sehingga danannya bisa digunakan untuk berinvestasi,” tuturnya kepada Waspada Online, Minggu (30/4).

The Reiz Condo juga memiliki keunggulan dan unitnya terbatas sehingga menjadikan The Reiz Condo sebagaian hunian yang nyaman dan eksklusif. Diantaranya Prestigious Location, Enchating Astmosper, Life Is Easy, Fabulous Unit Type dan Secure Investment dan kelimanya memiliki varian dan konsep yang tentunya berbeda namun dengan tampilan yang eksklusif.

Tukijo menambahkan, The Reiz Condo memiliki komitmen dengan selalu memberikan kenyamanan melalui kualitas yang terbaik dan memiliki hunian dengan kelas vertikal dan satu satunya ada di pusat Kota Medan.

“Sesuai dengan tujuan kami yakni memberikam kesempatan untuk memiliki unit The Reiz Condo dengan berbagai penawaran menarik pada grand launching malam ini, seperti cicilan 13 jutaan per bulan dan DP 14 jutaan per bulan hingga diskon 28,5 persen serta berbagai undian menarik yang telah disiapkan,” tambahnya.

“Kita berharap kehadiran The Reiz Condo dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam mencari hunian yang nyaman dan strategis serta ini bisa mendorong perekonomian Kota Medan dan Sumatera Utara secara luas,” tutup Tukijo. (wol/eko/data1)

Editor: Agus Utama

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print