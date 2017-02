Samsung Service Berdesain Premium Hadir di Medan

MEDAN, WOL – Meningkatkan layanan, Samsung hadirkan inovasi layanan konsumen My Samsung Service Center berlokasi di Plaza Medan Fair dengan berdesain premium untuk masyarakat Kota Medan.

Sebagai perusahaan elektronik dengan salah satu market terbesar di dunia, My Samsung Service pun didesain dengan ruangan yang lebih nyaman dalam melayani costumer. “Dengan adanya My Samsung Service Center ini, tentunya kita memastikan bahwa konsumen bahwa konsumen Medan bisa menikmati pelayanan service terbaik,” tutur Head of Costumer Service Samsung Electronics Indonesia, Praryadi, Rabu (1/2).

My Samsung Service Center di Medan merupakan service center pertama di luar pulau Jawa dengan desain premium dengan fasilitas yang memadai seperti charging stasion, coffee machine dan lounge yang nyaman.

“Dibukanya My Samsung Service Center bekerjasama dengan Samsung Electronics untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas untuk masyarakat Kota Medan,” kata Praryadi.

Berdasarkan riset yang dilakukan TNS pada tahun 2016, 29% konsumen menyatakan bahwa pelayanan Samsung masih di peringkat terbaik untuk skala industri perusahaan smartphone.

“Semoga ke depannya, Samsung bisa memberikan pelayanan yang baik lagi, terutama dalam melayani pelanggan dalam pelayanan produk baik service maupun layanan aplikasi,” pungkasnya. (wol/eko/data2)

Editor: Agus Utama

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print