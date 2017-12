Penayangan Perdana ‘Stars Wars: The Last Jedi’ Sepi Pengunjung

MEDAN, WOL – Pemutaran perdana ‘Stars Wars The Last Jedi’ yang dilaksanakan hari ini di beberapa bioskop Cinema XXI Kota Medan belum menunjukan tanda-tanda animo para penonton.

Pantauan Waspada Online saat menyambangi Cinema XXI Hermes Palace dan Center Point Plaza, Rabu (13/12) malam, tampak sepi.

Diketahui, pemutaran perdana ‘Star Wars: The Last Jedi’ dimulai pukul 13:45 siang tadi. Namun, tak seperti pada penanyangan pertamanya di bioskop yang selalu dipadati masyarakat terhadap kelanjutan dari film yang memiliki beberapa seri tersebut. Animo masyarakat terlihat menurun drastis.

Saat ditanyai, seorang penonton setia ‘Star Wars’ dari seri ke seri, Dani mengungkapkan tidak menutup kemungkinan besok ataupun dua hari ke depan akan terjadi membludaknya penonton.

“Sepertinya wajar aja ya bang. Lagipula kan tadi sore baru tiketnya resmi di jual. Jadi mungkin saja besok atau lusa penonton baru padat,” ujarnya.

Diketahui, film yang di sutradarai Rian Johnson, ‘Star Wars: The Last Jedi’ ini akan kembali menghadirkan bintang-bintang kenamaan seperti Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, dan Adam Driver. Film ini akan menjadi film terakhir yang menampilkan sosok Princess Leia yang diperankan oleh mendiang Carrie Fisher.

Film ‘Star Wars: The Last Jedi’ ini pun menjadi film Star Wars yang memilik waktu durasi terpanjang yakni 150 menit dan lebih panjang 26 menit dari ‘Star Wars: The Force Awakens’ serta 10 menit lebih panjang dari pemegang rekor saat ini, ‘Star Wars: The Revenge of the Sith’. (wol/iam/data1)

Editor: Agus Utama