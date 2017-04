Pemko Medan Mulai Mendesain Analisis Jabatan ASN

MEDAN, WOL – Adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menuntut Pemerintah Kota Medan untuk segera menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja yang baru berdasarkan perubahan struktur perangkat daerah. Hal tersebut mendasari dilaksanakannya Bimbingan Teknis Analisis Jabatan di lingkup Pemerintah Kota Medan di Hotel Garuda Plaza Medan, Rabu (19/4).

Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kota Medan, Ikhwan Habibi Daulay, menyambut baik program Pemko Medan untuk segera menyusun desain Analisis Jabatan ASN yang baru. “Ini sifatnya sudah mendesak dan harus segera di desain Anjab yang baru karena sangat diperlukan untuk menunjang dan menyempurnakan kebutuhan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemko Medan,” terang Ikhwan membacakan kata sambutan Wali Kota Medan.

Analisis jabatan sambungnya, bukanlah merupakan analisa pribadi atau individu personil dalam jabatan. Tetapi merupakan analisa teknis berkenaan dengan karakteristik jabatan tersebut yang diharapkan dapat membantu dan memudahkan SKPD dalam melakukan manajemen organisasi. Dirinya juga menegaskan bahwa Anjab yang disusun nantinya akan menjadi salah satu tolak ukur pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN Pemko Medan.

“Dengan menerapkan prinsip the right man on the right place diharapkan penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan dapat melahirkan berbagai inovasi dan gebrakan baru untuk menunjang pekerjaan kita, khususnya dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota Medan, Albon Sidauruk, dalam laporannya menjelaskan tujuan diselenggarakannya bimtek ini ialah untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta tentang penyusunan analisis jabatan sekaligus pemutakhiran data analisis jabatan yang telah disusun oleh seluruh SKPD pada priode sebelumnya karena adanya perubahan struktur dan nomenklatur terbaru di lingkungan Pemko Medan.

Bimtek yang diadakan selama dua hari sejakn tanggal 19 hingga 20 April 2017 ini diikuti sebanyak 136 peserta yang terdiri dari Kasubbag yang menangani masalah kepegawaian dan staf yang menangani analisis jabatan di masing-masing SKPD di lingkungan Pemko Medan.

Bimtek Anjab ini difasilitasi oleh narasumber dari Badan Kepegawaian Negara yakni Suhartono dan Hendriyadi yang khusus membidangi mengenai analisis jabatan.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print