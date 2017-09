Menteri Perdagangan RI Buka Kongres Nasional Depalindo ke-10

MEDAN, WOL – Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita, yang diwakili Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan, secara resmi membuka Kongres Nasional Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo) Ke-10 di Surabaya, Kamis (7/9).

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong didampingi Ketua Umum Depalindo Totok Dirgantoro, Ketua Depalindo Sumut, Hendrik Halomoan Sitompul, serta pengurus lainnya.

Menurut Ketua Depalindo Sumut, Hendrik H Sirompul, yang dihubungi via telefon selularnya, Kamis (7/9), menyebutkan saat pembukaan Menteri Perdagangan RI melalui Oke Nurwan, menyambut baik Kongres Nasional Depalindo yang dirangkai dengan dialog interaktif ‘Mendorong Peningkatan Ekspor Nasional dengan Menekan Biaya Logistik’. Oke Nurwan mengharapkan melalui Kongres National yang dihadiri sejumlah Asosiasi Eksport dan Import Depalindo dari berbagai daerah Indonesia dapat meningkatkan daya saing yang saat ini menurun.

“Penurunan daya saing serta diikuti turunnya rangking yang sebelumnya 37 dan saat ini rangking 41, diharapkan melalui dialog interaktif Depalindo, daya saing meningkat,” kata Hendrik menirukan ucapan Nurwan.

Sebelumnya kata Hendrik, Ketua Umum Depalindo, Totok Dirgantara, telah menjelaskan Depalindo atau lebih dikenal sebagai Indonesia National Shippers Council/Dewan Exporters/Cargo Owner yang didirikan pada tanggal 28 November 1975. Secara resmi Depalindo diakui pemerintah melalui surat Departemen Perdagangan No.1728/M/DPSP/VIII/76 tertanggal 4 Agustus 1976 dan No.325/Daglu/I/75 tertanggal 28 January 1976. Berdirinya Depalindo/INSC juga didukung oleh sejumlah asosiasi komoditi sebagai pendiri dan anggota.

Depalindo juga terdaftar sebagai salah satu pendiri dan anggota Federation of Asian Shippers Council (FASC) yang dideklarasikan tanggal 3 April 1976 di Philipina yang ditandatangani oleh Indonesia National Shippers Council dan Board of Trade of Thailand serta disaksikan Presiden Philipina, Mr Ferdinand Marcos. Depalindo juga sebagai member dan founder Asian Shippers Alliance (ASA) yang dideklarasikan pada tanggal 18 Maret 2015 di Surabaya yang ditandatangani oleh Indonesia National Shippers Council, Korean Shipper Council, Macau Shippers Association, Thai National Shippers Council, Shipper Council of Bangladesh dan Hongkong Shippers Council serta disaksikan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Danang Girindrawardana.

Lebih jauh disampaikan Hendrik, Totok Dirgantaro juga menyampaikan bahwa Depalindo setiap tahunnya menghadiri Asia Shippers Meeting (ASM) Dan European Shippers Council (ESC) serta Global Shippers Alliance (GSA) Annual Meeting seperti dalam 5 tahun terakhir diantaranya meeting Di Chiang Rai – Thailand tahun 2013, di Brussels – Belgia tahun 2014, di Surabaya – Indonesia tahun 2015, di Paris – Prancis tahun 2016 dan di ICE BSD City Tangerang Indonesia Maret 2017.

Kongres Nasional Depalindo ke-10 kali ini, dirangkai dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban DPN Nasional melalui rapat pleno, serta pandangan anggota atas laporan pertanggungjawaban. Penyempurnaan AD/RT, program kerja, pemilihan ketua umum, pemilihan anggota formatur. Hingga berita ini diturunkan ke meja redaksi, pemilihan Ketua Umum periode 2017 – 2021 masih berlangsung. Namun Dari informasi yang berkembang, calon kuat Ketua Umum Totok Dirgantoro.(wol/mrz)

Editor: SASTROY BANGUN