Istri Polisi Laporkan Suaminya Nikah Lagi

MEDAN, WOL – Rahma Boru Harahap (31) warga asal Balige, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) yang tengah hamil 6 bulan, mendatangi Polsek Percut Seituan, Senin (16/5).

Pasalnya, ia ingin melaporkan suaminya yang merupakan oknum polisi berinisial Bripka AS (34) yang bertugas di Sat Sabhara Polres Deliserdang, menikah dengan seorang wanita, KW, di Jalan Perhubungan Musyawarah, Desa Laut Dendang.

Rahma mengungkapkan jika ia dan suaminya sudah menikah selama 12 tahun di Balige dan tinggal di Asrama Polisi (Aspol). Ketika itu Bripka AS masih bertugas di Polres Tobasa. Sedangkan Bripka AS bertugas di Polres Deliserdang sejak Desember 2016.

“Pada 4 Februari 2017 saya pernah dianiaya suami saya di rumah teman kami di Jalan Dr TD Pardede, Balige, karena dituduh selingkuh. Saat itu kepala dan wajah saya dipukuli dengan tangan dan HP, hingga handphone itu pecah. Karena memikirkan anak, saya tidak melaporkan kejadian itu. Namun tuduhan selingkuh itu tidak benar sama sekali, namun suami saya bukannya minta maaf, dan justru ia tak pernah kembali lagi ke Balige dan tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Pertiwi, Medan Tembung,” ungkapnya sembari meneteskan air mata.

Pada Maret lalu, sambungnya, AS melayangkan SMS guna mengatakan ia mentranfer uang Rp1 juta untuk biaya belanja. Hingga kini suaminya tak pernah lagi menafkahinya serta putrinya. Pada April lalu AS membuat surat pernyataan yang dibuat sepihak terkait ketidakcocokan di rumah tangga, dan mengirimkannya kepada Rahma. Namun IRT tersebut tak menandatanganinya.

“Belum lama ini bibi dan paman AS memberitahukan kepada saya jika suaminya akan menikah lagi pada Minggu ini. Kemudian saya memberitahukannya kepada keluarga yang lain. Jumat sore saya, anak saya dan keluarga lainnya menuju ke Medan guna mencari lokasi AS akan menikah. Setelah dicari-cari, Minggu sore akhirnya kami menemukan lokasi pernikahan AS. Namun terlebih dahulu kami melapor ke kantor polisi. Saat itu petugas menolak laporan kami, dengan alasan harus melengkapi berkas dan juga melapor ke Propam. Sementara surat nikah kami disembunyikan AS,” ucap Rahma sembari memeluk anak pertamanya.

Lebih lanjut diutarakannya, akhirnya Rahma dan keluarganya menuju ke lokasi pernikahan. Namun AS disebut-sebut sedang bertugas menjaga rumah dinas Kapolres Deliserdang. Sedangkan istrinya langsung bersembunyi karena melihat kedatangan keluarganya.

“Saat di lokasi, sejumlah undangan mengatakan jika AS masih lajang. Sedangkan yang lainnya mengatakan jika AS berstatus duda sejak 2 tahun lalu. Saya mengharapkan pimpinan Polri menindak suamiku yang telah menikah tanpa terlebih dahulu menceraikan serta tidak menafkahi kami lagi. Dan saya juga menuntut hak saya,” pungkasnya.(wol/lvz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print