Harga Telur Ayam Melonjak Naik

MEDAN, WOL– Harga telur ayam dalam 3 pekan sebelumnya sempat diperdagangkan di kisaran harga Rp18.700 hingga Rp19.000 per Kg. Saat ini diperdagangkan di kisaran harga Rp22.500 per Kg. Harga telur ayam tersebut adalah telur ayam campur dengan kualitas sedang (cong). Sementara itu, untuk harga telur kualitas premium harganya mencapai Rp23.500 per Kg.

Kenaikan harga telur ayam ini dipicu oleh banyaknya pengusaha telur ayam yang menjual telurnya ke luar wilayah Medan atau bahkan Sumut. Pedagang menilai harga jual telur ayam ke Sibolga, Riau atau Batam lebih menguntungkan dibandingkan dijual di Medan.

“Kita bandingan saja. Jika harga telur ayam di kota medan dijual dalam rentang Rp1.200 hingga Rp1.400 per butir untuk kualitas super. Nah di Batam harga telur ayam ini bisa mencapai Rp2000 per butirnya. Dengan selisih harga yang cukup besar tentunya membuat produsen bisa menikmati keuntungan yang signifikan. Di sisi lain, biaya transportasi dapat dibebankan sebesar Rp100 per butirnya. Artinya tetap untung para peternak kita,” tutur Ekonom Sumut, Gunawan Benjamin, Rabu (2/8).

Sejauh ini, penyebab kenaikan harga telur masih seperti yang diutarakan pedagang, seperti pakan ternak ataupun masalah yang mengganggu pasokan belum terlihat. Sebaiknya Sumut belajar dari kejadian ini. Karena memang pola kenaikan harga telur ayam ini juga dipengaruhi oleh sisi eksternal Sumut. Jadi sinergi antar kepentingan wilayah harus ada.

“Sementara itu, ada masa dimana terjadi gangguan produksi telur yang bisa membuat telur itu produksinya menurun. Sejauh ini sentra produksi telur di Sumut banyak berada di wilayah Deli Serdang, maupun serdang bedagai. Kita mengharapkan ada musim panen dalam waktu dekat sehingga harga telur bisa kembali normal,” katanya.

“Walau demikian belum bisa dipastikan kapan harga telur tersebut akan turun. Karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran antar wilayah yang membuat distribusi bahan pangan harus melewati batas antar provinsi,” terang Gunawan.

Sementara menurut pedagang telur di Pasar Tradisional Sukaramai, Anto Lubis, mengatakan bahwa kenaikan harga dikarenakan musim ternak yang menurun dan pasokan juga berkurang. “Beberapa minggu ini, pasokan berkurang, kita ambil di agen juga mahal,” tutupnya. (wol/eko)

Editor: Agus Utama

Share this: Twitter

Facebook

WhatsApp

Print