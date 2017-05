Global Prima National Plus School Raih Penghargaan Bidang Pendidikan

MEDAN, WOL – Sekolah Global Prima National Plus School kembali dianugerahi penghargaan. Kali ini penghargaan diberikan oleh Platinum Penghargaan Indonesia pada 28 April 2017 lalu, di Aston Conventional Hall Denpasar Bali, dalam tema penghargaan ‘Sertifikat dan Lencana Emas Bakti Pendidikan Indonesia’. Event ini merupakan program Platinum Specialist Event Awards, yang bekerjasama dengan Award Research Foundation.

Kepala Sekolah SMP, Maria Linda SPd didampingi sejumlah kepala sekolah SMA, SD dan PG/TK mengatakan, penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Bali Drs Nyoman Wardana dan Ketua Panitia Pelaksana Penghargaan Indonesia, Tengku Dimas.

Peraih penghargaan dari Pusat Platinum Penghargaan itu terdiri dari beberapa kategori seperti Indonesia Women in Business Award, Favourite Recreation Family and Best View, Best Hotel in Quality Service of the Year, Indonesia Growing Product dan Business Award 2017, Institute Award Winner 2017, Indonesia Growing BPR Award 2017, Sertifikat dan Lencana Emas Bakti Pendidikan Indonesia dan The best Leading School in Education Quality Excellent of The Year, yang meliputi Universitas, Hotel, Perusahaan maupun Sekolah/Lembaga Pendidikan yang telah mengukir prestasi dalam meningkatkan kinerja, serta kontribusi bagi pengembangan pendidikan dan pembangunan perekonomian nasional.

Dijelaskan, proses dan metodologi penilaian mengacu pada beberapa kriteria, diantaranya Akuntabilitas, Responsibilitas, Mutu, Indenpendensi, Fairness dan Performance dengan motif Bisnis. “Hasil/realisasi kegiatan jangkauan dampak dan kesinambungan, akan komitmen perusahaan/lembaga diantaranya memiliki produk/jasa inovatif dan berkualitas, serta mampu berkembang mengikuti perubahan dan memberikan sumbangsih positif diberbagai bidang,” ucapnya mewakili manajemen Global Prima National Plus School di Bali, Jumat (5/5).

Lebih lanjut Maria menjelaskan, Global Prima National Plus School mendapatkan Anugerah Penghargaan berupa Sertifikat Penghargaan dan Lencana Emas Bakti Pendidikan Indonesia 2017. Penghargaan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani. Ministry of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia, M. Hanif Dhakiri, serta Chairman of Organizing, Teuku Dimas.

Pada kesempatan itu, Maria menyatakan sangat bersyukur, atas penghargaan yang diberikan dan akan senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas anak didik, sehingga ada keseimbangan antara IQ, EQ dan SQ nya. Anak harus merasa senang dan bersemangat ketika bersekolah.

Selain itu, sebutnya, kesuksesan Global Prima National Plus School pastinya tidak terlepas dari dukungan banyak pihak terkait, baik itu dari Yayasan PRIMA grup yang meliputi Universitas Prima Indonesia (UNPRI), Rumah Sakit Royal Prima, Sekolah Antasari serta Sekolah Global Prima yang didirikan oleh Dr dr I Nyoman Ehrich Lister M Kes AIFM, para guru/tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, serta fasilitas yang lengkap dan mendukung.

Global Prima National Plus School sendiri dipimpin oleh Koordinator peraih Doktor termuda versi MURI Dr Willy Tanjaya SH SKom M.Kn, yang senantiasa memotivasi dan memberikan arahan serta bimbingan guna kemajuan siswa/i di Global Prima National Plus School.

Banyak prestasi yang telah diraih oleh siswa siswi Global Prima di berbagai bidang baik akademik maupun non akademik, meliputi prestasi di dalam dan luar negeri seperti sempoa, modelling, singing, colouring, Olimpiade, Taekwondo, dan lain sebagainya.

Sebagai prestasi terbaru yang sangat luar biasa diraih oleh siswa siswi Global Prima School di tingkat SD, SMP dan SMA baru-baru ini, sebanyak 14 orang siswa siswi Global Prima berhasil meraih medali gold, bronze dan silver dalam Olimpiade ‘World Mathematic International’ dan maju ke babak final yang akan dilangsungkan di Ho Chi Minh Vietnam, Juli 2017 mendatang.

Terpisah, Koordinator Global Prima National Plus School, Dr Willy Tanjaya SH SKom MKn, menyatakan sangat bangga atas prestasi yang diukir oleh Sekolah Global Prima. Menurut doktor muda ini, semua bisa terwujud karena Sekolah Global Prima memiliki team yang kuat, solid dan profesional di bidangnya. Tentunya, hal tersebut sangat mendukung keberhasilan para peserta didik.

Willy Tanjaya juga mengucapkan rasa sukur atas penghargaan yang diterima dari Platinum Penghargaan Indonesia. “Hal ini menjadi pendorong bagi Sekolah Global Prima, agar tetap bersemangat lagi untuk memajukan pendidikan,” katanya. (wol/rls/mrz/data1)

