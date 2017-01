Gatot: Kalau Ada Kesempatan Saya Akan Ikut Pilkada Lagi

MEDAN, WOL – Ada pengakuan yang menarik saat terdakwa mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujonugroho mengikuti sidang lanjutan kasus dugaan DPRD Sumut gratifikasi sebesar Rp61 milliar.

Pasalnya, setelah bebas nantinya dan masih ada kesempatan akan terus ikut dalam pilkada. Hal itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan hakim anggota, Yusra, di ruang utama Pengadilan Tipikor Medan, Senin (30/1).

“Jika saya ada kesempatan untuk ikut pilkada lagi saya akan ikut. Tapi ini saya buat pelajaran. Saya ingin menjadi orang yang bisa memberikan pencerahan pada banyak orang,” ujar Gatot di hadapan majelis hakim yang diketuai Didiek Setyo Handono.

Selain itu, di dalam persidangan Gatot sempat menangis sebab beban berat ditanggung istri dan anaknya sejak ia terjerat sejumlah kasus tindak pidana korupsi.

“Artinya yang paling menanggung beban berat adalah keluarga, istri dan anak saya. Saya hanya bergaul dengan warga binaan. Tapi istri dan anak saya bergaul dengan orang di lingkungan mereka,” terangnya yang datang mengenakan baju batik warna coklat dan celana keper warna hitam.

Dalam persidangan, Gatot mengaku kasus ini akan dijadikannya sebagai bahan evaluasi. Selama di penjara, Gatot selalu diminta memberikan pencerahan di lingkungan narapidana. Dalam setiap kesempatan ceramah, dia selalu mengingatkan kepada para napi bahwa keluarga merekalah yang paling menderita akibat persoalan hukum yang dihadapi.

“Dalam kasus ini saya tidak menanggung sendiri. Tapi yang menangung semua beban ini yakni keluarga seperti istri dan anak-anak saya yang punya lingkungan luar. Mereka yang berdampak buruk atas kasus saya ini. Mohon maaf, istri saya dua, termasuk anak-anak saya di sana kena imbasnya. Dan sampai anak istri saya pulang naek angkot diberitakan di koran Yang Mulia,” ucap Gatot menahan tangis.

Tak hanya itu, Sutias Handayani istri pertama Gatot, dan putrinya yang duduk di bangku pengunjung juga tampak meneteskan air mata. Dia menghapus air mata dengan tisu. Mereka selalu hadir mengikuti persidangan mendampingi Gatot.

Dalam perkara ini, Gatot didakwa telah memberikan suap atau yang disebut dengan uang ketok terhadap pimpinan dan anggota DPRD Sumut untuk 7 item yang sedang dibahas di badan legislatif. Di antaranya perihal pembatalan hak interpelasi, persetujuan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2012, 2013, 2014, Pengesahan P APBD tahun 2014 dan 2015, Pengesahan APBD tahun 2014, serta pengesahan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2014.

Gatot dinilai telah melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.(wol/lvz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

