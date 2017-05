Driver GO-JEK Berbagi Kecerian Bersama Anak Down Syndrome

MEDAN, WOL – Memberikam dukungan dan semangat kepada para anak-anak penyandang Down Syndrome di Kota Medan, Para Driver GO-JEK berbagi keceriaan dan kebahagian melalui kegiatan sosial yang berlangsung di Lapangan Merdeka Medan.

Kepedulian sosial ini digagas oleh komunitas driver GO-JEK Community Medan (GCM), yang merupakan salah satu komunitas driver yang aktif melakukan kegiatan sosial.

Ketua GMC, Jimmy Kurniawan Surbakti, Senin (1/5), mengatakan bahwa kepedulian komunitas terhadap anak-anak Down Syndrome didasari keinginan untuk memberikan kontribusi sosial yang memiliki multiplier effect.

“Karena selama ini ternyata ada juga mitra driver memiliki anak dengan Down Syndrome, dan jadinya makin banyak teman-teman sesama driver GO-JEK peduli pada hal ini,” tutur Jimmy.

Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka memperingati Hari Down Syndrome sedunia. Dengan berbagai rangkaian acara seperti jalan sehat, wahana permainan.

“Ini salah satu bentuk kepedulian sesama, dan kita berusaha memang GO-JEK selalu menginisiasi kegiatan-kegiatan sosial dimana kita para mitra drivernya bisa ikut berkontribusi dalam meningkatkan rasa kepedulian,” terangnya.

Dan terus menjalin silaturahmi antar sesama driver GO-JEK lewat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat juga terutama dalam kepedulian sosial.

Jimmy menambahkan, bahwa peringatan ini juga untuk mendorong agar disediakan fasilitas untuk membantu perkembangan anak dengan Down Syndrome.

“Karena mereka juga memiliki potensi yang dapat berkembang dan memiliki kesempatan menyalurkan potensi tersebut. Hal ini dilakukan karena masyarakat belum banyak yang memahami bagaimana memperlakukan anak dengan Down Syndrome,” tambahnya.

Sementara menurut Ketua Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (Potads) Kota Medan, Mastuana Sari, mengatakan kegiatan ini agar masyarakat akan lebih terbuka matanya dengan keberadaan anak dengan Down Syndrome.

“Dengan begitu masyarakat akan lebih memahami Down Syndrome dan berharap dengan kegiatan tersebut, para driver GO-JEK juga akan lebih siap dalam memberikan pelayanan bagi orang dengan Down Syndrome. Diharapkan para Driver GO-JEK akan lebih memahami perlakuan kepada penumpang yang Down Syndrome. Jadi jika di jalan menemui orang dengan Down Syndrome, sudah tau harus bagaimana,” tutupnya.(wol/eko/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

