Diduga Nyari Untung, Komite Sekolah Dinilai Sudah Melenceng Dari Tupoksi

MEDAN, WOL – Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar, mengaku tindak tanduk komite sekolah sudah lari dari koridor.

Pasalnya, berlindung dibalik Keputusan Menteri Pendidikan nomor 044/UU/2002 tentang tugas pokok dan fungsi, komite sekolah begitu leluasa mengambil kebijakan yang dianggap memberatkan siswa, seperti yang terjadi di SMA Negeri 13. Dimana berdasarkan hasil rapat komite, menginstruksikan kepada orang tua siswa agar membayar uang komite sebesar Rp100 ribu dan uang insidental Rp1,2 juta.

Dikatakan, sebelum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2016-2017 di mulai, pihaknya mengumpulkan seluruh kepala sekolah di SMK Negeri 7 untuk mendengarkan sosialisasi tentang tidak dibenarkannya lakukan pengutipan yang dapat memberatkan orang tua siswa.

“Tapi yang saya lihat, siapa yang paling vokal dalam rapat, cakap dia yang terangkat. Bukan program-program yang sifatnya untuk memajukan sekolah yang lebih diprioritaskan. Itulah anehnya keberadaan komite sekarang ini,” ungkapnya Senin (30/8) kemarin.

Lebih lanjut dijelaskan, dirinya sudah menjelaskan beberapa tugas pokok dan fungsi komite sekolah. Yang pertama menggalang dana CSR dari perusahaan swasta, pemerintah dan sponsor yang tidak mengikat. Yang kedua merangkul para alumni agar mau membantu memajukan sekolah mereka. Karena tugas alumnilah untuk mempersatukan ini sekaligus memeberikan semangat kepada adik-adik mereka.

“Tapi kenyataan yang saya lihat sekarang orientasinya sudah ke siswa. Itu yang saya tidak setujui,” ketusnya.

Soal komite dibubarkan atau tidak karena sudah keluar dari tugas pokok dan fungsinya, Marasutan enggan berpolemik. Jika ada instruksi pusat untuk membubarkan komite, dia pun menyetujuinya. “Komite tidak bertanggunjawab pada Dinas Pendidikan. Komite bertanggungjawab ke kepala sekolah. Karena yang meng-SK kan mereka adalah kepala sekolah. Tapi maunya saya, sama-sama lah kita memajukan dunia pendidikan ini,” pintanya.

Sementara itu, Pembantu Kepala Sekolah (PKS) I SMA Negeri 5, Edy Satianto, mengaku di tahun ajaran 2016-2017 pihaknya tidak mengutip dana insidental kepada siswa. Kutipan itu dianggap tidak perlu, karena sudah ada dana komite yang dikutip dari siswa Rp100 ribu per bulan dan ditambah lagi dana BOS Rp1 juta per siswa per tahun.

“Penggunaan dana tersebut sudah ada Juknisnya dari pusat. Jadi tinggal mengacu pada itu saja kalau mau menggunakan anggaran. Kalau kami membutuhkan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah, tinggal ajukan aja ke komite. Toh kita punya dana kok. Jadi gak butuh uang insidental,” paparnya.

Edy kembali menjelaskan, keberadaan komite di SMA Negeri 5 sangat berperan. Sebab komite merangkul pihak swasta untuk membantu segala bentuk kekurangan yang ada di sekolah. Bukan cuma itu saja, jika ada permasalahan yang mengemuka, komite akan turun tangan langsung menemui orang tua siswa. (wol/mrz/data1)

