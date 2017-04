Chef Grand Aston Medan Juarai Kontes Internasional

MEDAN, WOL – Para Chef dari Grand Aston Cityhall Hotel & Serviced Residences Medan, juara di ajang Kompetisi Salon Culinaire yang diselenggarakan oleh Association of Culinary Professional (ACP).

Kompetisi ini merupakan ajang kuliner terbesar ke 9 di Indonesia, yang umumnya diselenggarakan dua tahun sekali. berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat mulai tanggal 5 s/d 8 April 2017 lalu.

Perlombaan bertaraf Internasional ini diikuti oleh sejumlah 750 orang peserta yang terbagi dalam 24 kategori perlombaan, diikuti oleh berbagai kalangan baik itu professional Chef ataupun junior Chef.

Tidak hanya Indonesia, kompetisi ini juga diikuti oleh beberapa negara lainnya seperti Korea, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam dan lain sebagainya. Setiap perlombaan juga dinilai oleh tim juri bersertifikasi WACS (world association of chef societies).

Chef Edy Purnawan yang merupakan Chef de cusine di Grand Aston Cityhall Hotel Medan memboyong beberapa penghargaan. Salah satunya berhasil meraih medali emas di kategori USA Potato Challenge dengan kreasi menu Oven baked tenderloin butter spring vegetable with Potato Gnochi & Croquette potato served with butter demi red wine sauce.

Kreasi ini adalah resep asli milik Chef Edy yang mana idenya didapat melalui buku-buku resep masakan dan pengalaman selama menjadi Chef di Grand Aston Cityhall Hotel Medan. Untuk mempersiapkan menu spesial ini Chef Edy membutuhkan waktu kurang lebih selama satu bulan untuk berlatih sehingga kemudian menghasilkan cita rasa bernilai tinggi saat kompetisi.

Selain itu, Chef Edy juga membawa pulang medali perak untuk kategori Lee kum kee Seafood Challenge, medali perunggu untuk kategori Five Course Western Set Menu Fine Dining dan Diploma atau Harapan 1 untuk kategori pembuatan tumpeng masakan khas Indonesia.

Chef Edy beserta dua Chef lainnya dari Grand Aston Cityhall Hotel Medan yaitu Chef Rizky Haris Munandar & Chef Kodir juga membawa medali perunggu untuk kategori perlombaan 5th Junior Asean Chef Challenge.

Dalam kategori ini seluruh Chef bekerjasama dalam satu team dan menyajikan 3 set menu dengan kreasi Tuna loin with lime thyme jelly and horseradish yogurt untuk makanan pembuka, wagyu sausvide steak with gravy cream red wine sauce untuk makanan utama dan tamarillo mousse untuk makanan penutup.

Chef Edy Purnawan, mengatakan ini merupakan kali ketiganya mengikuti kompetisi Salon Culinaire. 2 kompetisi sebelumnya hanya mampu membawa pulang medali perunggu. Namun di tahun ini berhasil membawa pulang medali emas.

“Tentu ini menjadi kebanggan tersendiri bagi saya. Cukup sulit mengikuti kompetisi ini, saya dituntut untuk menyajikan cita rasa spesial dengan tampilan yang bagus dan menarik dan diberikan tengat waktu untuk mengerjakan itu semua. Butuh latihan bertahun-tahun untuk bisa mengusai hal-hal detail seperti itu. Dan saya beruntung mendapatkan banyak pengalaman selama 6 tahun berada di Grand Aston Cityhall Hotel Medan,” tuturnya.

Untuk penilaian dalam kompetisi ini lebih diutamakan pada cita rasa masakan bukan pada kecepatan waktu atau pada penampilan masakan. Masing-masing peserta yang mendapatkan medali berdasarkan akumulasi nilai hasil masakan.

Pengalaman yang didapatkan oleh Chef Edy, Chef Rizky dan Chef Kodir tentu tidak terlepas dari bimbingan dan pengawasan Chef Tubagus Syahril selaku Executive Chef di Grand Aston Cityhall Hotel & Serviced Residences Medan.

Pria yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia kuliner dan mengikuti banyak perlombaan sebelumnya ini terbukti telah mewariskan banyak ilmu kepada para chef penerusnya. Tidak hanya memberikan masukan soal cita rasa dan resep-resep andalan, Chef Tubagus juga kerap memotivasi para chef junior untuk berani terjun dan tampil di muka umum dengan membawa menu andalan masing-masing.(wol/eko/data1)

