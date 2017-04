Berikut Tempat Hiburan yang Tak Penuhi Panggilan DPRD

MEDAN, WOL – Kembali lagi institusi pemerintah dicoreng oleh pengusaha tempat hiburan di Kota Medan. Jika pada Senin (17/4) kemarin pengelola Karaoke X3, Karaoke Elegant, D Place Spa dan Grand Winner Spa tidak menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat Komisi C, kemudian arogansi yang diperlihatkan pengelola Diamond Spa.

Hari ini, Drush Spa, LG Diskotik dan Contry Distro alpa menghadiri rapat yang sudah dijadwalkan. “Sudah kita undang mereka (Drush Spa, LG Diskotik dan Contry Distro) untuk datang rapat hari ini bang, tapi mereka tidak ada yang datang sampai dengan batas waktu yang sekretariat komisi tentukan,” ungkap salah seorang staf Komisi C DPRD Medan yang enggan namanya disebut, Rabu (19/4).

Pria ini menambahkan, karena pengelola ketiga tempat hiburan tersebut tidak mengkonfirmasi kehadiran mereka sampai dengan berita ini diturunkan, ia pun tidak menyampaikan kepada seluruh unsur anggota DPRD Medan yang duduk di Komisi C DPRD Medan agar menghadiri rapat yang sejatinya sudah terjadwal ini.

“Ya nggak kuhubungi dewannya bang. Ngapain juga orang itu (anggota Komisi C, red) dikabari kalau rapatnya nggak dihadiri pengelola,” bebernya.

Untuk kita ketahui, selama tiga hari berturut-turut Komisi C DPRD Medan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan beberapa pengelola tempat hiburan guna mempertanyakan soal perizinan usaha, pajak hingga hal berkembang seperti maraknya tempat hiburan di jadikan lokasi prostitusi terselubung dan peredaran narkoba.

Dari 11 tempat hiburan yang diundang rapat, hanya satu yang bersedia menghadiri undangan, yakni Diamond Spa. Begitupun pengelola Diamond Spa terpaksa diusir dari ruang rapat lantaran dianggap kurang sopan.

Berikut Waspada Online merangkum ke-11 tempat hiburan yang telah disurati Komisi C DPRD Medan.

1. Karaoke and Diskotik X3

2. Karaoke and Spa Elegant

3. D Place Spa

4. Grand Winner Spa

5. Diamond Spa

6. Genesis Spa

7. The Cube Spa

8. Entrance

9. Drush Spa

10. LG Dikotik

11. Contry Distro

