Komunikasi Anak dan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Oleh: Suharmansyah, S.Sos, M.I.Kom

MENJADI orang tua saat ini adalah tugas yang sulit. Tidak hanya berkutat pada persoalan pemenuhan nafkah berupa sandang, pangan dan papan saja, namun lebih dari itu yang tak kalah penting adalah bicara mengenai pengasuhan atau parenting.

Pengasuhan anak adalah pekerjaan dan ketrampilan orang tua dalam mengasuh anak. Pengasuhan sering disebut pula sebagai child-rearing yaitu pengalaman, keterampilan, kualitas, dan tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendidik dan merawat anak. Pengasuhan atau disebut juga parenting adalah proses menumbuhkan dan mendidik anak dan kelahiran anak hingga memasuki usia dewasa.

Dalam buku Berns R.M yang berjudul Child, Family, School, Community Social and Support dijelaskan Jerome Kagan-seorang psikolog perkembangan Jerman- (1975) bahwa pengasuhan merujuk pada serangkaian implementasi dari berbagai keputusan tentang sosialisasi pada anak –apa yang harus dilakukan orang tua untuk menjadikan anak sebagai individu yang bertanggung jawab dan mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat, serta apa yang terbaik dilakukan orang tua dalam menghadapi beragam sifat anak ketika menangis, agresif, berbohong, marah, dan lainya.Untuk itu, dalam konteks ini maka orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan anak.

Tidak dipungkiri masih banyak orangtua yang menyerahkan proses mendidik anak hanya pada lembaga pendidikan saja. Padahal, dari 24 jam waktu satu hari, hanya lebih kurang delapan jam seorang anak berada di lembaga pendidikan. Sisanya berada pada lingkungan keluarga dan rumah. Tentu saja proses pendidikan dan pengembangan prilaku anak sangat bergantung pada lingkungan keluarga dan rumah.

Mengutip penjelasan, Psikolog Elly Risman menyebutkan pembentukan kepribadian seseorang 20 persen ditentukan oleh sifat yang diturunkan dan 80 persen ditentukan lingkungan atau pola asuh. Nah, pola asuh dapat memengaruhi innerchild seseorang.

Lebh lanjut, Elly menjelaskan innerchild merupakan jiwa seseorang yang dimiliki ketika anak-anak dan dipengaruhi oleh pengalaman serta kejadian yang dialami semasa kecil. Misalnya saja dulu seseorang dibesarkan dengan pengasuhan seperti apa dan kemudian nilai-nilai dari pola asuh itu akan terbawa sampai yang bersangkutan dewasa. Untuk itu, perkembangan prilaku menyimpang anak hari ini bisa disebabkan pengasuhan yang kurang dari orang tua.

Komunikasi anak

Komunikasi adalah salah satu komponen penting dalam pengasuhan anak. Komunikasi dalam pengasuhan ini baik dengan anak, maupun dengan partner mengasuh anak yakni suami atau istri.Bagaimana komunikasi yang dilakukan dapat ditangkap anak menjadi pesan, sehingga menjadi nilai dan karakter anak di kemudian hari.

Sebab, komunikasi yang tidak tepat dan efektif berakibat pada anak seperti melemahkan konsep diri, membuat anak diam, melawan, menentang, tidak peduli, sulit diajak bekerja sama. Menjatuhkan harga dan kepercayaan diri anak. lalu kemampuan berpikir menjadi rendah, tidak terbiasa memilih dan mengambil keputusan bagi diri sendiri, dan selalu timbul rasa iri.

Beberapa poin kekeliruan yang sering dilakukan dalam berkomunikasi, di antaranya bicara tergesa-gesa terhadap anak, tidak kenal diri sendiri, lupa bahwa setiap individu itu unik, perbedaan antara Needs and Wants atau Kebutuhan dan Kemauan antar-orang tua dan anak yang menimbulkan seringnya terjadi kesalahpahaman karena banyak hal yang tidak sempat dan terabaikan. Selain itu tidak membaca bahasa tubuh, tidak mendengar perasaan dan kurang mendengar aktif. Mendengar merupakan bagian dari upaya kita menghargai dan menghormati perasaan anak.

Kesalahan komunikasi ini terjadi karena para orangtua terbiasa dengan lingkungan yang prinsip bicaranya menganut prinsip ekonomi antara lainefektif efisien (bicara singkat langsung ke pokok bahasannya dan tidak menyentuh sisi emosional) dan produktif (akan mendapat apa, menghasilkan apa sehingga manusia dinilai berdasarkan materi dan tidak memperhatikan sisi emosi, sosial, dan spiritualnya).

Kesalahan komunikasi juga terjadi karena adanya inner child negatif pada orangtua yang disebabkan oleh trauma masa lalu yang tidak disadarinya sehingga melekat dan akhirnya melahirkan metode parenting yang sama dengan yang pernah dialaminya pada masa lalu yang belum tuntas dan termaafkan (unfinished business). Selain itu, kesalahan komunikasi ini juga terbentuk karena faktor lingkungan sehari hari orang tua.

Peringatan HANI 2017

Mendengarkan anak sejalan dengan Tema Hari Anti-Narkotika Internasional (HANI) 2017 yang jatuh pada setiap tanggal 26 Juni 2017 yakni Listen First. Mendengarkan suara hati anak dan generasi muda merupakan langkah awal untuk membantu mereka tumbuh sehat dan aman dari penyalahgunaan narkoba.

Sebab, penanganan permasalahan narkoba yang dilakukan oleh sejumlah negara di dunia tidak hanya fokus pada sisi suplai saja, namun tak kalah penting adalah demand. Bagaimana menghentikan laju demand dengan melakukan upaya pencegahan dan rehabilitasi. Dan, anak-anak usia remaja atau usia sekolah saat ini merupakan salah satu penyumbang angka penyalahgunaan narkotika.

Untuk menekan laju angka pengguna narkotika ini tidak hanya cukup melakukan kegiatan penyebarluasan informasi (diseminasi) mengenai dampak dan bahaya narkotika saja, namun juga perlu penekanan dalam materi parenting kepada para orang tua, yang didalamnya ada komponen komunikasi anak. Sebab, penanganan narkotika harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif yaitu penanganan tehadap pecandu dan keluarga.

Penanganan penyalahgunaan narkotika tidak hanya pada sisi hilirnya saja (anak), tetapi juga hulunya (orang tua). Sebab, kesalahan yang dilakukan oleh orang tua berujung pada prilaku menyimpang anak. Sehingga tak jarang, dalam satu keluarga beberapa anak menjadi penyalahguna narkotika. Hal ini dikarenakan ada yang kurang dalam pola pengasuhan anak.

Mari kita perbaiki pola pengasuhan terhadap anak agar anak anak meraih masa depan yang cerah. Sebab, anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada agama, bangsa, dan negara.

*Penulis adalah Penyuluh Narkoba Ahli Pertama Seksi Pencegahan dan Dayamas BNN Kabupaten Aceh Tamiang

