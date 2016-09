Ratusan Bibit Lemon Ditanam Untuk Kurangi Konflik Gajah

BANDA ACEH, WOL – Sejumlah 350 bibit lemon siap untuk ditanam di pintu masuknya satwa liar gajah yang terindikasi sering berkonflik dengan warga yang berkebun, tepatnya di Desa Bunin, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Aceh Timur.

Penanaman tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tanaman lemon dapat menjadi tanaman alternatif dalam mengurangi konflik dengan gajah selama ini. Puncak aksi kegiatan penanaman pohon lemon ini akan berlangsung hari ini, Senin (19/9) dan bekerjasama dengan Forum Konservasi Leuser.

Bahkan, puluhan relawan lintas komunitas dari Banda Aceh dan masyarakat juga ikut menggerakkan acara Global March for Elephants and Rhino Aceh 2016 tersebut yang mengusung tema “Kampanye; Mitigasi Konflik Satwa Liar dan Manusia”. Kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas dan keakraban bersama lintas lembaga, komunitas dan masyarakat di Aceh Timur.

Koordinator Global March for Elephants and Rhino Aceh, Danurfan, mengatakan tanaman lemon merupakan salah satu tanaman yang tidak disukai oleh gajah, dari segi ekonomis tanaman lemon mempunyai nilai jual yang tinggi dan sangat efektif untuk menghidupi kehidupan petani sehari-hari. Diharapkan konflik yang terjadi selama ini dapat dikurangi, perkebunan warga tidak dirusak oleh gajah, habitat gajah dapat tetap terjaga dan masyarakat sejahtera.

Upaya Global March for Elephants and Rhino Aceh, kata Danurfan, bermotivasi untuk membantu korban konflik satwa liar dan Multi Pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Conservation Response Unit (CRU), Pemerintah Kabupaten, NGO dan multi stakeholder lainnya yang selama ini telah berupaya keras berjuang dalam mengatasi konflik satwa liar dan manusia terutama konflik Gajah yang terjadi selama ini.

“Global March for Elephants and Rhino Aceh 2016 diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 24 September 2016 secara serentak, dan lebih dari 130 kota di seluruh dunia akan ikut andil dalam aksi ini. Kegiatan ini bermaksud mempromosikan kesadaran pentingnya konservasi terutama pada upaya penyelamatan Gajah Sumatera dan Badak Sumatera dari ancaman kepunahan,” jelas Danurfan kepada Waspada Online, siang ini.

Di Aceh, Global March for Elephant and Rhino Aceh 2016 berkolaborasi melakukan kegiatan bersama DPR Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, BKSDA Aceh, BKSDA Resort Langsa, CRU Aceh, masyarakat Desa Bunin, Kecamatan Serbajadi, Friends of the Orangutans, Aceh Climate Change Initiative, Forum Konservasi Leuser, UKM – KOFAKAHA – UNSYIAH, Orangutan Information Centre, Tropical Society, Beujro Aceh dan beberapa perwakilan lembaga komunitas dan personal.

“Adapun jadwal acara diantaranya penanaman bibit pohon, silaturrahmi ke CRU Serbajadi, Edukasi Satwa Gajah bersama mahout (pawang), pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak konflik satwa liar, pemberian pudding gajah bersama mahout dan mahasiswa kedokteran hewan dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan terakhir gotong royong,” urai Danurfan.(wol/chai/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

